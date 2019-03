La curiosa y recurrente pesadilla de Leiva cuando está estresado

El próximo 22 de marzo sale a la venta 'Nuclear', el nuevo disco de Leiva, del que ya hemos podido escuchar el single homónimo, 'No te preocupes por mí', 'Lobos' y 'En el Espacio'. Sin duda, un álbum en el que el cantante se abre en canal y muestra sus sentimientos, sin miedo a las críticas.

Así, el cantante visitó a Pablo Motos en El Hormiguero 3.0 para presentarle este nuevo trabajo y charlar un rato de la vida y las preocupaciones. Uno de los detalles que más sorprendió a la audiencia es que el propio Leiva se declaraba hipocondríaco. "Cuando llego al hospital me dicen: 'pero Leiva, ¿qué te pasa cariño?', y al verme tanto me cuidan un montón", decía. "Nunca utilizo mi popularidad para nada, jamás, pero cuando llego a Urgencias digo: hola, soy Leiva, soy músico y me encuentro un poco mal. Y me hacen pasar", decía entre risas.

Poco después de esta revelación, el cantante desveló otra de sus anécdotas más íntimas. "Me han dicho que tienes un sueño recurrente: un señor que te cocina en la cabeza, ¿cómo es?", quiso saber el presentador. "Me suele ocurrir en circunstancias de estrés. Estoy durmiendo y escucho un ruido como el que hace la cebolla cuando se está pochando. Empiezo a oler a quemado y empiezo a notar una temperatura en la cabeza alucinante", explicó.

👉 Así lo contó Leiva en El Hormiguero 3.0: