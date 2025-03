Dani Fernández presenta su documental 'Todo cambia' en el Festival de Málaga: "No sabía que me iba a abrir tanto"

Dani Fernández tiene mucho que contar, aunque en un principio no tuviera claro cómo hacerlo. Durante su carrera, el artista ha pasado de representar a España en Eurovisión Junior 2006 a erigirse como uno de los representantes de la música pop rock española actual. Por el camino hay toda una historia; una historia contada en Todo cambia, el documental sobre su trayectoria dirigido por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega.

El cantante ha presentado el 19 de marzo la película sobre su vida en el Festival de Málaga 2025, donde ha confesado sentirme muy orgulloso de equivocarse y cometer errores. "Creo que eso es lo que nos hace humanos y nos hace evolucionar. Por eso se llama Todo cambia. En mi vida ha cambiado prácticamente todo, pero la esencia sigue ahí: los valores, la educación, mis amigos, mi familia...".

Todos esos altibajos están representados en el documental, tal y como añade el cineasta Charlie Arnaiz (Raphaelismo, Ramoncín. Una vida en el filo) durante la rueda de prensa del festival: "El reto nos lo puso Dani a nosotros. No nos puso ninguna regla, ninguna norma. Qué bonito que los artistas muestren sus debilidades, qué bonito que los artistas se equivoquen".

En ese mismo encuentro, Dani Fernández asegura que uno de los detalles más reveladores al grabar Todo cambia ha sido ponerse en el lugar de sus padres. "Mis padres han vivido cosas muy fuertes, y muchas cosas que no están documentadas. Pero mis padres han vivido muchas cosas... Han tenido que tomar decisiones por mí, con la ilusión que yo tenía de niño... Ahora pienso en lo difícil que fue educar a un chaval que se quería dedicar a la música, que tenía un sueño, con sus cosas buenas y malas", cuenta.

En una entrevista con Kinótico, el artista asegura que no tenía claro qué quería contar porque detrás no había ningún propósito ególatra, sino una petición externa para contar su historia. "Yo no sabía que me iba a abrir tanto. Una de las cosas que más me ha sorprendido es la documentación. Cuando me enseñaban vídeos, me encontraba problemas que había bloqueado de mi mente para olvidar un poco esos malos momentos", cuenta Dani Fernández.

De nuevo, el camino abre paso al resultado: "Según íbamos avanzando en el documental, nos fuimos dando cuenta de que teníamos un mensaje muy bonito. Y ahora me siento más orgulloso que cuando empezamos. Cuando empezamos era una idea de mostrar el día a día de una persona a la que ya le va bien, y cuando empezamos a tirar para atrás fue cuando encontramos algo más bonito de enseñar", explica el cantante.

"Dani Fernández sigue siendo un niño"

Pocas horas antes de la presentación en el Festival de Málaga, los productores estrenaron el primer adelanto de Todo cambia en forma de teaser, donde Dani Fernández cuenta que "sigue siendo un niño".

"¿Quién es Dani Fernández? Qué pregunta más complicada, la verdad. Yo creo que Dani Fernández sigue siendo un niño que desde pequeño tenía claro a lo que quería dedicarse. En muchas ocasiones, he llegado incluso a arrepentirme de muchas decisiones de mi vida", cuenta en voz en off durante el vídeo, que incluye material de archivo durante sus inicios en Eurovisión Junior o Auryn.

Entre las primeras reacciones tras la proyección del documental, destaca el mensaje de un fan que sigue a Dani Fernández desde sus inicios. "Ha sido muy bonito ver el documental y ver que, aunque hayan pasado muchos años, la esencia de la que hablas sigue ahí. Has cambiado y evolucionado como persona, pero tus principios y tus valores te han acompañado siempre", dice Ana Fernández en X (antes Twitter).

Y añade: "Aquí, una que ha estado desde Auryn y que sí vio el inicio de tu carrera en la Sala Caracol te dice que puedes estar muy orgulloso. Por muchas sombras que ha habido en el camino, lo has hecho muy bien. Gracias por tu música y por todo lo que has contado, valiente".