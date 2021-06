El día que Javier Rey paró los pies al guardaespaldas de Ana Botella

Te interesa Javier Rey: cómo empezó su relación con Blanca Suárez y quién es la madre de su hijo

Javier Rey ha visitado el plató de El Hormiguero junto a Paz Vega para presentar La casa del caracol, la película de terror psicológico que llegará a los cines el próximo viernes 11 de junio.

Y precisamente sobre salas de cine va la anécdota que explicó en el programa. "¿Es verdad que le tuviste que parar los pies al guardaespaldas de Ana Botella?", le ha preguntado Pablo Motoss después de que explicara su función como acomodador.

"Sí, es verdad, Entró Ana Botella con unas amigas, y cuando había acomodado a toda la sala cerré la puerta. Entonces salí y había un señor trajeado que me dijo 'voy a entrar en la sala' y le dije 'bueno, pues el ticket'. Y me dijo 'no lo tengo'. Entonces le dije que no podía entrar y entonces me dijo que era el guardaespaldas de Ana Botella. Y le dije 'ya, pero tienes que tener una entrada'. Entonces me dijo que no iba a ver la peli, que iba a hacer su trabajo", ha empezado explicando.

"Y pensé 'vaya guardaespaldas de mierda'", continúa entre risas, "No lo traté mal. Pero el señor compró su entrada, volvió y entonces le entré dejar en la sala".

Aunque no todas las anécdotas que Javier ha vivido como acomodador ha sido con persona que han entrado en razón como el guardaespaldas de Ana Botella: "Un día vino un señor muy grande con el brazo escayolado con dos niñas, que debían ser sus hijas, monísimas, vestidas de rosa. Quería tres entradas y entregó un billete de 500 euros en taquilla, donde había un cartel que ponía 'no aceptamos billetes de 500 ni de 200 euros'".

Cuando el compañero de Javier le dijo que no podían aceptar ese billete, el hombre se empezó a calentar "muy rápido y muy mal" y empezó a gritar y cogió a las dos niñas y entró corriendo al cine sin pagar: "Yo de repente vi a un señor con el brazo escayolado y dos niñas 'volando' que entraba en la sala para ver una peli de animación. Entonces vino mi jefe y me dijo 'tienes que sacarlo' y le dije 'tiene el brazo escayolado, me va a matar ese señor que me saca dos cabezas".

A continuación, Javier tuvo que ponerse en pie delante de la pantalla y explicar que se tenía que parar la proyección porque alguien no había pagado, mirando directamente al señor con las dos niñas: "El tipo se levantó y vino directamente a por mí. Y yo cogí y salí corriendo y cerré la sala y las niñas llorando... Fue un drama".