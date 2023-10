Las duras palabras de Flos Marie contra 'La Mesías' y Los Javis

'La Mesías' cuenta también con un amplio elenco de pequeños intérpretes noveles. | Movistar Plus+

El salto de Amaia a la televisión ha supuesto también el salto cualitativo de Los Javis como directores.

La Mesías supone su consagración en el mundo de la ficción, una serie descomunal sobre el maltrato psicológico y los delirios mesiánicos de una madre de familia que impulsa en sus hijas la formación de un coro musical para honrar a Dios y su obra. El grupo, denominado Stella Maris, resulta tan perturbador como adictivo, ya que conjuga elementos que se escapan al entendimiento de la vida cotidiana. Así, con solo tres capítulos disponibles en Movistar +, la serie ya ha removido la conciencia del espectador.

Aunque en el Festival de Cine de San Sebastián Javier Calvo y Javier Ambrossi se encargaron de desmentir que el guion estuviese inspirado en la vida de las hermanas Bellido Durán -que durante años formaron el grupo de pop católico Flos Mariae hasta su disolución en 2021-, las jóvenes artistas han querido desmentir cualquier vinculación con la serie. "No está basado en un hecho real, es la unión de muchas creencias, de muchos tipos de vista. Es una serie puramente original de cosas que nos gustan, motivan y hay más cosas de nuestra vida", dijeron Los Javis.

Aunque Flos Mariae se ha dividido en dos grupos -por un lado 4HBD y por otro Mariah's Pop-, ambos bandos han encontrado un punto en común: se desvinculan radicalmente de cualquier tipo de parecido con La Mesías y niegan haber sufrido maltrato psicológico. Sobre su escolarización, aseguran que fueron educadas en casa bajo el método Homeschooling.

"Nada tenemos que ver con los personajes perturbados de la serie"

María Bellido Durán, miembro del actual 4HBD, ha sido una de las primeras en lanzar un comunicado y negar rotundamente cualquier tipo de parecido con la ficción.

Las hermanas habían creado su particular girlband en 2013 como una "promesa a Dios" para que su madre se curase sin dificultades de un cáncer. "Me horroriza y ofende gravemente saber que hay personas que están creyendo que una serie ficticia sobre el terror psicológico y el maltrato a menores está representando mi biografía o la de mi familia, porque os aseguro que no es así", cuenta.

Con unas palabras tan rotundas como duras, la joven se muestra disgustada por la relación que se pueda establecer entre la trama y su familia. "Mancilla mi honor y el de mis queridos padres y hermanos, que nada tenemos que ver con los personajes perturbados de esta serie y la repugnante trama que se han inventado".

"Hemos tenido una infancia feliz, nunca ha habido maltrato"

Por otro lado, Monsterrat, Patricia y Flor Bellido Durán -miembros de Mariah's Pop- han lanzado en su página web un extenso comunicado en el que alaban el método de crianza de sus padres y niegan haber tenido una infancia con complicaciones.

"Hemos tenido una infancia tan feliz que muchos nos han envidiado a lo largo de nuestra vida", cuentan. "Nunca ha habido ningún tipo de maltrato, sencillamente hemos sido educadas de una manera más evolucionada y avanzada que el sistema habitual en España", explican.

"Nuestros padres siempre nos han amado muchísimo y nos han apoyado en todos nuestros proyectos. Ellos querían que tuviéramos un buen rendimiento académico y apostaron por el Homeschooling, un método de estudio americano que se imparte en muchos países como Portugal, Francia, Inglaterra, Irlanda, Bélgica o Dinamarca entre otros", continúan para luego pasar a relatar sus logros laborales y académicos.