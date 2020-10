‘Eso que tú me das’, con Pau Donés y Jordi Évole, es el documental español más visto en cines en 10 años

'Eso que tú me das' , la última charla de Pau Donés con Jordi Évole , se ha convertido en el documental más visto en cines en los últimos 10 años . Más de 150.000 personas ya han descubierto a un sincero y cercano Pau Donés en sus últimos días de vida , en una entrevista con la que el músico de Jarabe de Palo quería "dejar un testigo real de lo que soy" .

Pau Donés y Jordi Évole en 'Eso que tú me das' / Atresmedia

Más de 150.000 espectadores han visto en cines 'Eso que tú me das', la última charla de Jordi Évole y Pau Donés. El documental se ha convertido en el más visto en cines en los últimos 10 años.

El film, producido por Atresmedia y Producciones del Barrio, todavía puede verse en más de 280 salas en toda España y, desde su estreno el pasado 30 de septiembre, se ha mantenido entre las primeras posiciones de lo más visto.

Jordi Évole ha agradecido públicamente a todas las personas que han ido al cine estas últimas semanas: "Si #EsoQueTúMeDas se ha convertido en dos semanas en el documental español más visto de los últimos 10 años en cines... es gracias a vosotros". Además, también ha explicado que en un primer momento, el documental "tenía que estar tres días" en cines.

'ESO QUE TÚ ME DAS', UN CANTO A LA VIDA

.

'Eso que tú me das' es un documento único en el que el músico de Jarabe de Palo habla con serenidad de la vida, pero también de la muerte, con el deseo de "dejar un testigo real de lo que soy".

Con este canto a la vida, a la que Pau Donés le pide una prórroga porque él no se quiere morir: "ahora no me va bien, tengo cosas que hacer", el artista consigue abrir una ventana la normalización de la última etapa de los enfermos de cáncer.

Asimismo, la recaudación correspondiente a los productores de la película será destinada a la investigación de la lucha contra el cáncer que lleva a cabo el VHIO, Vall d’Hebron Institute of Oncology de Barcelona, que trató y estudia la enfermedad de Pau Donés.

👉 Elena Élez, oncóloga: "La esperanza de vida de Pau Donés era de 9 meses y vivió 5 años"