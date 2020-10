El emotivo mensaje de Dani Rovira a Pau Donés tras ver el documental ‘Eso que tú me das’

Dani Rovira ha compartido un sincero mensaje en la red tras ver el documental 'Eso que tú me das' , la última charla de Pau Donés con Jordi Évole . El actor ha dedicado unas palabras al músico de Jarabe de Palo : "Eres y serás eterno" .

Dani Rovira ha sido uno de los miles de espectadores que ha ido al cine a descubrir el "testigo real" de Pau Donés en sus últimos días de vida.

"Vengo a despedirme de ti, querido Pau", escribía el actor antes de que se apararan las luces de la sala y empezara 'Eso que tú me das', la última charla del músico de Jarabe de Palo con Jordi Évole.

Tras ver el documental, que ya es el más visto en los 10 últimos años en España, Dani Rovira ha compartido sus sentimientos: "Cada una de sus frases, desde la sencillez y la honestidad retumbaban como mil tambores gigantes". Y además, destacaba las palabras "llorar es de valientes" que Pau Donés dice en la película.

Por otro lado, el malagueño también expresaba que había "salido de la sala empapado de valentía" y escribía un mensaje al músico: "Gracias por todo Pau. Eres y serás eterno".

Asimismo, Dani Rovira también ha agradecido el trabajo de Jordi Évole en 'Eso que tú me das': "Gracias Jordi Évole por hacer fácil la tarea más complicada de tu vida. Te quiero, amigo".

PAU, UN EJEMPLO PARA DANI ROVIRA

.

Cuando Pau Donés sorprendió con la vuelta de Jarabe de Palo, con el disco Tragas o escupes y canciones como 'Eso que tú me das', Dani Rovira le dedicó unas emotivas palabras.

El actor, al que recientemente le habían diagnosticado un cáncer, le agradeció a Pau "la emoción" y "la lección". Sin embargo, diez días después fallecía el músico de Jarabe de Palo y Dani Rovira le dedicaba de nuevo un sincero mensaje: "Serás un motivo más para los que siguen batallando".

'ESO QUE TÚ ME DAS', UN ÉXITO EN LAS SALAS DE CINE

.

Más de 200.000 espectadores han visto en cines 'Eso que tú me das', la última charla de Jordi Évole y Pau Donés. El documental se ha convertido en el más visto en cines en los últimos 10 años.

El film, producido por Atresmedia y Producciones del Barrio, todavía puede verse en más de 280 salas en toda España y, desde su estreno el pasado 30 de septiembre, se ha mantenido entre las primeras posiciones de lo más visto.

'Eso que tú me das' es un documento único en el que el músico de Jarabe de Palo habla con serenidad de la vida, pero también de la muerte, con el deseo de "dejar un testigo real de lo que soy".

Con este canto a la vida, a la que Pau Donés le pide una prórroga porque él no se quiere morir: "ahora no me va bien, tengo cosas que hacer", el artista consigue abrir una ventana la normalización de la última etapa de los enfermos de cáncer.

La recaudación correspondiente a los productores de la película será destinada a la investigación de la lucha contra el cáncer que lleva a cabo el VHIO, Vall d’Hebron Institute of Oncology de Barcelona, que trató y estudia la enfermedad de Pau Donés.

