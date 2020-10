'Eso que tú me das': Las claves detrás del éxito en taquilla de la última charla con Pau Donés

'Eso que tú me das' lleva recaudados más de medio millón de euros en taquilla llegando varios días a ser número uno. Todo un hito en unos meses complicados para el sector, no solo por la complejidad derivada de la crisis de la COVID-19, sino por la temática y el mensaje que se desprende de esta última entrevista de Jordi Évole con Pau Donés, apenas unos días de antes de morir.

Pau y Évole nos dan una lección de cómo enfrentarnos a la vida, sí, a la vida. Porque la muerte no es más que parte de ella. Un documental que huye del dramatismo, con cercanía pero sin caer en el sentimentalismo, mostrando la dureza del momento pero con la singularidad de poder despedirnos simbólicamente de alguien a quien todos apreciábamos, de la mejor forma posible: aprendiendo de su enseñanza vital.

En muy raras ocasiones se muestra esta cara tan dura de la vida. Son muy pocos los personajes famosos que han querido mostrar esa fragilidad física. Pero Pau siempre ha sido distinto, y con 'Eso que tú me das' nos ha brindado la oportunidad de acercarnos a un momento por el que todos tendremos que pasar, ya sea en primera persona o acompañando a un ser querido, arrancando los tabúes que rodean a la muerte y mirándola fijamente a los ojos.

👉 Pau Donés en 'Eso que tú me das': "No me quiero morir. Ahora no me va bien, tengo cosas que hacer"

Un documento único que nos enseña a vivir desde la perspectiva del que ya se despide, recapitulando en el libro de las experiencias, valorando lo verdaderamente importante, lo que dejamos y lo que nos llevamos. Y esas enseñanzas son, sin duda, parte del éxito de la acogida de esta peculiar despedida de Pau.

LAS 15 ENSEÑANZAS VITALES DE PAU DONÉS

.

No se puede hablar de la vida sin nombrar el deceso, algo a lo que Pau Donés nunca le ha tenido miedo. Pero en general la sociedad sí, porque como dice Jordi Évole, "No nos han educado en la muerte" y es probable que esta charla "nos pueda ayudar" a romper con este tabú. 'Eso que tú me das' es una reflexión de la vida, pero también una ventana para la normalización de la última etapa de los enfermos de cáncer, "un regalo", en palabras del propio Évole y los oncólogos que atendieron a Pau.

Estas son las 15 enseñanzas vitales que hemos aprendido con 'Eso que tú me das'. Aunque se trata de un viaje interior y profundo, del que cada uno debe extraer sus propias conclusiones, su propia imagen de la vida y la muerte como procesos intrínsecamente unidos, y la forma que elegimos de enfrentarnos a ellos:

1. No temer a la muerte

2. Afrontar los problemas con tu mejor sonrisa

3. Disfrutar del tiempo con las personas que quieres

4. No tener miedo a mostrarse tal y como somos

5. El cáncer nos da miedo y el miedo bloquea

6. Ser feliz de estar en esta vida

7. Hay momentos en los que no se puede estar en todo. Pau se acuerda en mitad del rodaje y manda un mensaje a todos sus amigos que le habían escrito durante esos días.

8. Aprender de los que te rodean. Pau no duda en mostrar su amor por su hija: "De ella he aprendido muchas cosas", comenta, "Mi hija me ha enseñado a querer y a demostrarlo".

9. Demostrar el amor a los que quieres

10. Normalizar las enfermedades como el cáncer y su etapa final

11. Respetar el arte de los demás. Hay un momento del documental donde Pau asegura que no hablará mal de ningún otro músico o sus canciones: "No me gusta la gente que no respeta el arte de la música".

12. Hacer siempre lo que más te guste

13. Ser crítico con uno mismo

14. Pedir perdón por lo que hacemos mal

15. Agradecer siempre a los que "han colaborado para que mi vida sea un privilegio"

No resulta fácil hablar de un tema que se oculta, pero Évole ha conseguido crear un documento gráfico que todos deberíamos ver, una normalización de la muerte como un proceso, como una fase más en el viaje de la vida.

👉 Évole sobre la entrevista: "Tenía miedo de sacar a Pau así y él me decía: 'Que soy yo'"

👉 Jordi Évole, sobre los últimos días con Pau Donés: "Me dio rabia porque no es lo que Pau me transmitió"

'ESO QUE TÚ ME DAS', EN 240 SALAS DE CINE

.

'Eso que tú me das' muestra las inquietudes y los deseos del músico de Jarabe de Palo, pero también da visibilidad a la última etapa de los enfermos de cáncer. "Pau tuvo la idea, nos convocó, eligió la hora y el sitio". Así, durante poco más de una hora que dura el documental, Pau Donés se sincera, habla con serenidad de la vida, pero también de la muerte porque "Nunca me ha dado miedo", declara. Sin embargo, pide una prórroga a la vida: "No me quiero morir, ahora no me va bien, tengo cosas que hacer".

El documental, producido por Atresmedia y Producciones del Barrio, y distribuido por Warner Bros. Pictures, se puede disfrutar en más de 240 cines de toda España desde el 30 de septiembre. Un viaje en el que descubrimos los pensamientos y las inquietudes del cantante de Jarabe de Palo en sus últimos días de vida, con un estado frágil pero con el humor y las ganas de vivir que siempre le han caracterizado.

Además -como no podía ser de otra forma con Pau-, este tiene carácter solidario, ya que la recaudación correspondiente a los productores de la película será destinada a la investigación de la lucha contra el cáncer que lleva a cabo el VHIO, Vall d’Hebron Institute of Oncology de Barcelona.

👉 'Eso que tú me das', el documental póstumo de Jordi Évole con la última charla con Pau Donés