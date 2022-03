El estilista de 'La teniente O'Neil' se moja: opina sobre la broma de Chris Rock y sobre la bofetada de Will Smith en los Oscar

Te interesa Chris Rock habla por primera vez del bofetón que le dio Will Smith en los Oscar

La noche de los Oscar la película La teniente O'Neil, de 1997, cobró casi más protagonismo que CODA, la ganadora de Oscar a Mejor película de 2022.

El motivo fue la broma, no demasiado acertada, del cómico Chris Rock sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett Smith, lo que le costó un bofetón de Will Smith. El actor perdió los papeles, subió al escenario en medio de la gala y le propinó un tortazo para luego volverse a su asiento.

La teniente O'Neil, personaje interpretado por Demi Moore, se rapaba la cabeza en la película de Ridley Scott, de ahí que Rock propusiese a la actriz que protagonizase la secuela de la cinta. Sin importarle que luce la cabeza rapada por una enfermedad.

El momento se produjo la madrugada del domingo al lunes y desde entonces muchos han hablado sobre el tema, incluidos los propios protagonistas. Will Smith, Jada Pinkett Smith y Chris Rock no han tardado demasiado en dar sus opiniones. También los han hecho otros como Pablo Motos, amigo del ganador del Oscar, o Jim Carrey, claramente "abochornado" con el comportamiento del público en el Teatro Dolby de Los Angeles.

El estilista de 'La teniente O'Neil'

También el estilista Enzo Angileri, quien se encargó de Demi Moore en la película, se ha mojado en la polémica y ha asegurado que no entiende por qué Will Smith se lo tomase tan mal.

"[La broma] no era para poner los ojos en blanco, eso hizo que Will actuase de esa manera", dijo el estilista, que no conocía la enfermedad de Jade Pinkett Smith cuando la vio aparecer en la alfombra roja. "La vi increíble, majestuosa", valoró su aparición sobre la alfombra roja. "Pensé que era una elección por belleza, nunca la había visto tan hermosa", añadió en una charla con Page Six..

Jada Pinkett Smith, en la gala de los Oscar 2022 // Getty Images

Angileri va más allá. Asegura que el chiste le pareció "lindo" y "benevolente" y la reacción de Smith, "completamente inaceptable". "¿No tratamos de enseñarles a nuestros hijos a no levantar la mano?", reflexiona el estilista, que en su currículo incluye una película con Will Smith, del que dice es "un tipo amable".

Llegado a este punto Angileri cree que es ridículo que todos hablen de la bofetada de los Oscar, hay otras cosas más importantes: "Es una tontería hablar de esto teniendo en cuenta las noticias en este momento".