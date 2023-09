La faceta de Mónica Carrillo como letrista: su canción con Diego de Veintiuno y su próximo proyecto

Todos conocemos la faceta de escritora de la presentadora de Noticias Fin de Semana de Antena 3. Hace ya nueve años que Mónica Carrillo sacó su primer libro La luz de Candela. Y desde ese debut literario, ha publicado cuatro libros más: dos novelas, Me olvidé decirte quiero y La vida desnuda; y dos libros de microcuentos, El tiempo todo locura y El viento nos llevará.

Es precisamente en este último género, el de los microcuentos, en el que la compañera de Matías Prats se ha convertido en una maestra. Comenzó tuiteando uno, sin tener conciencia de que esos relatos cortitos tenían un nombre; gustó a sus fans y llegó a escribir miles de ellos que se han recopilado en dos libros, él último publicado en marzo de este mismo año.

Su prolífica actividad en la que fue la red del pajarito azul continúa y es en ella donde Mónica vuelca su creatividad y donde, además, ha conseguido hacer de su timeline el escaparate de la banda sonora de su vida. Joaquín Sabina, Estopa, Rosalía, Amaral, Leiva, Supersubmarina… son solo algunas de las bandas y solistas que suenan en su playlist, protagonizada por la música made in Spain.

Pero la sorpresa llega cuando descubrimos que además de escribir libros y ser una apasionada de la música, también escribe canciones, que lleva años haciendo temas. "Algunos artistas me han pedido canciones, por ejemplo, David Bisbal o Raphael, pero no llegaron a cantarlas", contó la periodista en una entrevista.

Su estreno como compositora

El pasado 28 de julio, ese trabajo como letrista terminó materializándose: Carrillo estrenó proyecto musical, DM, y canción, Ni te imaginas.

DM (Diego y Mónica) es el nuevo proyecto musical de la presentadora de informativos que ha puesto en marcha junto a Diego, el vocalista de Veintiuno, "la banda toledana del momento", como aseguran los entendidos.

"Los conocí a través de las redes. Escuché una canción, me enamoré y empecé a investigar, que es lo que siempre hago con la música. Escuché Corazonada, varios temas y luego el disco el tirón. Entramos en contacto Diego y yo y estuvimos meses escribiéndonos sin conocernos, peloteando con letras y con música. Finalmente dio sus frutos”, aseguraba en una entrevista la recién estrenada compositora.

Además, aunque en un principio su papel solo se limitaba a escribir junto al músico la letra de una canción, éste le convenció para que también cantase: "A Diego le pareció buena idea que mi voz apareciera en los coros de Ni Te Imaginas. A mí me parecía una locura pero por eso mismo me atreví. Una mañana, en su casa, después de una charla sobre nuestras vidas, me convenció para que me lanzase a cantar una estrofa”.

“De lo que más orgulloso estoy de todo este proyecto es de que te hayas atrevido a cantar por primera vez. Gracias por confiar en mí cuando te dije que iba a quedar bonito, querida”, posteaba él respondiéndola.

Claro que esta no es la primera vez que la presentadora de informativos canta en público. Alejada de la seriedad que requieren las noticias, mostró su lado más desenfadado en la primera edición de Mask Singer, escondida tras el disfraz de Mariquita.

“No he cantado nunca en público ni casi en privado. Cuando me llamaron para ofrecerme esto me pareció una broma", decía sobre su participación en el programa. No lo hizo nada mal y antes de desvelarse que era ella, muchos fueron los que creyeron que una cantante profesional la que se ocultaba tras esa máscara.

Parece que la Mónica Carrillo cantante no ha hecho más que llegar a escena, que aún le quedan muchas canciones por componer y cantar. Ella misma reconoce que “formar parte de la banda sonora vital de otras personas” es “un privilegio”.

“De momento, con motivo de El viento nos llevará he escrito otra letra que se llama El viento y que en cuanto la tengamos lista será otra que compartamos”, decía anunciando así la inminente salida de su segunda canción.

El viento nos llevará, el cuarto libro de Mónica Carrillo, fue publicado el 15 de marzo de 2023.