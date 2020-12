Fernando Tejero desvela su identidad en Mask Singer dejando a Javier Calvo con una promesa que cumplir

'Mask Singer: adivina quién canta' volvió a revolucionar la noche del miércoles en una nueva entrega cargada de actuaciones estelares, muchos retos y apuestas locas. En su quinta gala y ya en plena recta final del concurso, las mascaras se enfrentaron por parejas en duelos de eliminación ante unos investigadores que contaron con la participación de Vanesa Martín, ante la ausencia esta semana de Malú en el programa.

Los investigadores estrechan el cerco con Girasol

Girasol fue el primer concursante en subir al escenario. Interpretando una versión muy ‘italiana’ de la canción 'Satisfaction' de los Rolling Stones, la máscara volvió a demostrar su increíble voz y presencia, dejando de nuevo a los investigadores convencidos de que se trata de un cantante profesional con muchos años de experiencia.

Albano, de nuevo para el jurado y sobre todo, para los telespectadores en las redes sociales, sigue siendo la apuesta con más fuerza. Sin embargo, nombres como Georgie Dann, Bigote Arrocet, Miguel Salcedo y hasta David Hasselhoff salieron a relucir como posibles teorías.

Pavo Real: ¿estaremos ante Ruth Lorenzo?

Tras ofrecer nuevas pistas a los investigadores, Pavo Real subió el nivel de la competición otro escalón cantando la canción 'What About Us' de Pink con una potencia vocal que hizo platearse a parte del jurado que, quien se encuentra bajo la máscara, podría ser nada más y nada menos que Ruth Lorenzo.

Una teoría muy reforzada por Javier Calvo al lograr ver su nuevo vídeo con pistas, la palabra Lorenzo escrita en un juego de apalabrados.

Sin embargo, Vanesa Martín, que durante la noche trajo muchas teorías interesantes sobre los concursantes, sugirió que quien se podría esconder bajo la máscara era su compañera y amiga Pastora Soler. Una teoría que se reforzó mucho en las redes sociales al descubrir que en el apalabrados de Javier Calvo también figuraba la palabra 'Estrella', nombre de la hija de Soler.

Camaleón vuelve a triunfar en el escenario a ritmo de Tequila

La identidad de Camaleón sigue siendo un total misterio para los investigadores. Desde Mario Casas, pasando por Aron Piper, Ricardo Gómez y hasta Jesús Calleja, el reptil sigue desubicando al jurado con cada actuación y ¡sus piernas!

A ritmo de 'Salta' de Tequila, Camaleón nos volvió a sorprender a todos con su personalidad arrolladora y puesta en escena, manteniendo la idea de que, quién podría esconderse bajo la máscara, es un actor español reconocido.

Catrina descoloca al jurado, pero revoluciona las redes sociales

Interpretando 'Man, I Feel Like A Woman' de Shania Twain, Catrina revolucionó las redes sociales con sus nuevas pistas dejando para los telespectadores una clara favorita a optar al puesto de quién podría ocultarse tras su calavera: Paz Vega, que llegó a ser trending topic en España debido a la expectación.

Un nombre que sigue sin ser nombrado entre las filas de los investigadores que, de nuevo, volvieron a apostar por personalidades como Thalía, Shaila Dúrcal o Paulina Rubio añadiendo a la lista nuevos como Beatriz Luengo, Anna Simón o Kate del Castillo.

Jorge Lorenzo coge fuerza como opción para el Cuervo

Cuervo sigue siendo el favorito de Javier Ambrossi y también de gran parte de la audiencia. Como cada noche, desde el momento en el que sale al escenario, las redes sociales enloquecen con su presencia y buenrollismo. Sin embargo, este miércoles han hecho aún más tras la interpretación que Cuervo se marcó de 'Me Olvidé De Vivir' de Julio Iglesias. Una canción a la que nos tiene poco acostumbrados el ave siempre cantando temas mucho más reguetoneros y que sorprendió a los investigadores con su potencia vocal.

Una potencia vocal que hizo recordar a Javier Calvo la participación de Jorge Lorenzo en el programa de Antena 3 de El Hormiguero, en la que interpretó junto con Pablo Motos, una canción de Eros Ramazzotti en un tono similar.

Una teoría nueva para el jurado, pero ya muy comentada en las redes sociales por los telespectadores, que apuestan por Jorge Lorenzo desde los primeros días de Mask Singer.

Caniche y su sueño de ser astrónoma

Caniche siempre que sube al escenario brilla como una estrella. Algo que podría encontrarse en su naturaleza, ya que entre las nuevas pistas que otorgó al jurado comentó que desde pequeña su sueño ha sido el de ser astrónoma

Independientemente de su profesión, Caniche volvió a revolucionar los escenarios versionando la difícil canción de 'Like A Prayer' de Madonna.

Maria Pombo, Paula Echevarría y hasta la compañera de profesión y de serie de Javier Calvo, Blanca Romero, surgieron entre los nombres posibles para su identidad en el jurado. Unas teorías que siguen casando poco con las de los telespectadores que, entre sus bazas, la de Elsa Pataky sigue siendo la más seguida.

Cerdita rompe el escenario con una versión muy ronca de Sofia Reyes

La reina de la competición volvió a subirse al escenario cantando esta vez la canción de '1,2,3' de Sofía Reyes y Jason Derulo, dejando de nuevo con la incógnita al jurado, pero sobre todo a una nueva Vanesa Martín, del posible sexo de Cerdita.

Bárbara del Rey, Eugenia Martínez de Irujo y Antonia dell ‘Atte siguen siendo la candidatas perfecta para el jurado. Añadiendo Vanesa Martín a la lista el nombre de Terelu Campos, una opción que caló muy bien entre los espectadores y que expresaron a través de las redes sociales.

FERNANDO TEJERO, BAJO LA MÁSCARA DE MONSTRUO

La actuación protagonista de la noche llegó de la mano de Monstruo. No solo por su versión de la canción de Mika 'Relax', sino por las nuevas pistas que aportó que dejaron al jurado dividido sobre quién podría ocultarse bajo la máscara. Para Javier Calvo y José Mota se trataba de Santiago Segura. Para Javier Ambrossi, Vanesa Martín y el resto de los telespectadores en sus casas, Monstruo era el reconocido actor de comedia, Fernando Tejero.

Una teoría que se confirmaría, tras perder Monstruo la ronda de eliminaciones y tener que desvelar su identidad, y que dejaba a Javier Calvo con la promesa de tener que teñirse el pelo de rosa para la final del programa al haber apostado junto con Mota su teoría.

"Sabía que Ambrossi me había calado porque me hacía señas y decía, este …. me ha calado" fueron las primeras palabras de Fernando Tejero nada más ser descubierto al mismo tiempo que regañaba a José Mota por no haberle reconocido y admitía que había aceptado meterse dentro del disfraz de Monstruo "porque me gusta mucho cantar y era una oportunidad maravillosa para hacerlo".

Con él, ya son cinco las máscaras que han sido relevadas durante la primera edición de Mask Singer. Tejero se unirá a Georgina Rodríguez, Pepe Navarro, Norma Duval yMáximo Huerta, que junto con las máscaras invitadas Mónica Carrillo y Cristina Pedroche componen el palmarés del estrellato de Mask Singer.

Ahora habrá que esperar al próximo miércoles para añadir un nuevo nombre a la lista de éxitos. Caniche, Cuervo, Girasol, Pavo Real, Cerdita Camaleón y Catrina se volverán a enfrentar en duelo en la próxima gala revelando nuevas pruebas que nos ayuden a conocer su identidad secreta.

Y tú, ¿ya sabes quién se oculta debajo de las máscaras de Mask Singer?