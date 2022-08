George R.R. Martin tiene más influencia en 'la casa del Dragón' que la que tuvo en 'Juego de Tronos'

Ya podemos ver el primer episodio de La casa del Dragón, la serie precuela de Juego de Tronos que se basa en el libro Fuego y Sangre de George R. R. Martin. El autor no ha dudado en contar detalles sobre su participación en este nuevo spin off en el que se encuentra muy involucrado.

En una entrevista para The Wall Street Journal, el autor ha comentado: "No tuve gran contribución en las últimas temporadas de Juego de Tronos salvo, ya sabes, inventar el mundo, la historia y todos los personajes. Creo que tengo más influencia ahora en la casa del dragón de la que tenía en la serie original".

En Juego de Tronos David Benioff y D. B. Weiss escribían la mayoría de los episodios, Martin tan solo los revisaba. En la Casa del Dragón el autor forma parte de la producción siendo cocreador y guionista de la serie.

George R. R. Martin también ha hablado acerca de los actores de la serie en su blog, en concreto se ha centrado mucho en Paddy Cosidine : "Estoy vastamente impresionado con la versión de la serie del rey Viserys, interpretado por Paddy Cosidine que da al personaje una majestuosidad trágica que en mi libro Viserys nunca ha logrado".

Sobre el final de Juego de Tronos

El autor no ha respondido abiertamente a si le gusta el final de la serie Juego de Tronos, sin embargo, por los comentarios que ha vertido está bastante claro que no.

En The New York Times, el autor comentó: " Para las temporadas 5 y 6, y sobre todo, para las 7 y 8, me dejaron bastante de lado. ¿Por qué? No lo sé, tendrás que preguntárselo a Dan y David"

Otra cosa que comentó en The Wall Street Journal es que le hubiera gustado que la serie hubiera tenido más temporadas, como mínimo 10, para que la historia tuviera una mayor profundidad en la narración.

Por último aseguró en PBS que le molestaba que la serie se le hubiera adelantado: "Mi mayor problema fue que cuando comenzaron la serie, ya tenía cuatro libros impresos y el quinto salió justo cuando la serie comenzaba en 2011. Tenía una ventaja de cinco libros pero estos son gigantes, como sabéis; Nunca pensé que me alcanzarían, pero lo hicieron. Me alcanzaron y me pasaron".

Libros en los que está trabajando

George R. R. Martin comentó en su blog que está trabajando en Vientos de invierno, la sexta parte da saga Canción de hielo y fuego, sin embargo, asegura que no progresa tan rápido como los fans quisieran.

La séptima y última parte de la saga ya tiene nombre, se llamará Canción de primavera, aunque George R. R. Martin aun no ha empezado ha escribirla.

