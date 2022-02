"Ya no es guay ser hater de 'Crepúsculo'": Robert Pattinson defiende la película tras las críticas de Zoe Kravitz

Robert Pattinson no sería nadie sin el éxito de Crepúsculo, pero lo cierto es que el actor nunca fue un gran fan de la saga de vampiros. Ahora, tras alejarse de esos primeros papeles mainstream y demostrar su gran destreza como actor, el intérprete británico vuelve a reaparecer en pantalla con un personaje tan oscuro como Batman para protagonizar la última entrega del superhéroe, The Batman.

En este filme, el actor ha coincidido con Zoe Kravitz, que interpreta a Catwoman en la película del hombre murciélago y con la que se encuentra ahora en plena promoción. Durante este tiempo, los actores han demostrado que su química traspasa la pantalla y que son buenos amigos, pero su relación podría haberse deteriorado después de que la actriz confesara que nunca le gustó la saga Crepúsculo.

Zoe Kravitz nunca fue fan de Crepúsculo

En una entrevista con la revista People, Zoe ha admitido que no llegó a entender nunca la saga de vampiros. "Recuerdo que vi la primera película, pero solo porque una amiga me obligó a ir con ella. Ni siquiera la recuerdo bien", explicaba la hija de Lenny Kravitz, ante la atónita mirada de Robert Pattinson.

El actor británico, protagonista de estas películas, se ha tomado con mucho humor las palabras de su compañera, a la que no ha dudado en contestar: "Ya ni siquiera es guay ser un hater de Crepúsculo. Eso se quedó en 2010", decía el intérprete, mientras que Zoe le respondía que lo sentía mucho pero que esa saga no iba con ella.

Robert Pattinson, a punto de decir que no a The Batman

Robert Pattinson se pondrá por primera vez en la piel de Batman en The Batman, una película sin conexión alguna con el universo DC y con una trama mucho más oscura que la de entregas anteriores del personaje enmascarado.

Sin embargo, a pesar de que el actor se ha mostrado muy contento de haber sido elegido para el papel, confesó hace unos días que estuvo a punto de no aceptar el papel de Batman: "Me ha gustado ver películas sobre ellos, pero lo que me costaba era pensar en interpretar uno porque me daba miedo pensar en tener que firmar para hacer tres, cinco o 10 películas", explicaba el actor durante su entrevista en El Hormiguero.

Pattinson también ha explicado que siempre sintió mucha influencia del superhéroe antes de interpretarlo, incluso durante su infancia: "Me ponía sus disfraces cuando era pequeño y me encantaban las películas de Matt Reeves. No me ha costado nada tomar la decisión. Tenía muchísimas ganas, en cuanto me dijo que estaba interesado en mí le dije que sí inmediatamente", añadió en el programa de Pablo Motos.