Hemos visto 'Ídolos' y así es la actuación de Ana Mena: un personaje sensible detrás de una coraza

Ídolos , la película protagonizada por Ana Mena y Óscar Casas, se estrena el 23 de enero. La gran pantalla proyectará el debut de la malagueña en un papel protagonista en cine, aunque cuenta con experiencia previa en series y personajes secundarios. Desde Europa FM, indagamos en su interpretación como Luna sin entrar en spoilers .

Ana Mena no es nueva en esto de la actuación. La malagueña empezó a interpretar papeles con once años con sus primeros trabajos en la miniserie Marisol, la película (2009) o la película La piel que habito (Pedro Almodóvar, 2011). Una de sus interpretaciones más conocidas está en la serie Vive cantando (2013–2014), donde formaba parte del elenco principal como Paula Ruiz Almagro.

Sin embargo, Ana Mena priorizó su carrera como cantante desde 2018... hasta que le llegó el guion de Ídolos. Se trata de una película coproducida entre España e Italia, los dos países más importantes en la carrera de la artista. Bajo la dirección de Mat Whitecross —cineasta con experiencia en videoclips, documentales y ficciones—, el largometraje narra la evolución personal y profesional de Edu (Óscar Casas), un joven repartidor de comida que sueña con ser piloto de MotoGP.

Más allá de que Ídolos haya unido sentimentalmente a la cantante y al actor, la película supone el primer papel protagonista de Ana Mena en la gran pantalla. Interpreta a Luna, una tatuadora profesional y un amor imposible para Edu, ya que su entrenador —que también es su padre— le prohíbe mantener relaciones con mujeres mientras se prepara para los campeonatos. "Cualquier chica que merezca la pena te pedirá algo que no puedes darle: tiempo", dice. Por supuesto, él hace caso omiso.

Una mujer segura de sí misma... en apariencia

La primera escena de Luna presenta al personaje como una empresaria y artista desenfadada. Ella lleva el control durante su primera conversación con Edu, al que intenta convencer para que se haga un tatuaje. Ana Mena adopta la actitud de una mujer aparentemente implacable, exitosa... perfecta. Durante una partida de billar, el montaje sitúa a Luna como una estrella del juego, muy por encima de la inseguridad de su contrincante: es capaz de meter una bola sin mirar.

Sin embargo, el personaje se esconde detrás de una coraza. Uno de los tatuajes falsos del cuerpo de Ana Mena guarda un significado que nadie no conoce, y su pasado sentimental le dejó un dolor que sigue presente. "No se me dan bien las relaciones", confiesa Luna. A lo largo de sus secuencias, la actriz hace creíble la paulatina evolución de Luna hasta mostrarse tal como es: una mujer fuerte con inseguridades y secretos. Así se deja ver ante Edu a medida que van ganando confianza.

La superioridad de Luna va transformándose, por lo que Ana Mena adquiere numerosas actitudes durante ese camino: es altiva y enigmática, pero también frágil y sentimental. Recorre emociones como el enfado, la ilusión, la tristeza, la preocupación... y, en algunas escenas, resulta contradictoria; es decir, humana.

Las dos canciones de Ana Mena para 'Ídolos'

Ídolos incluye dos canciones originales interpretadas por Ana Mena. Una de ellas aparece en el último tercio de la película, durante una secuencia que concentra varios meses de narración. Se trata de una composición dulce y romántica: "Hagamos ruido cuando nos pierda el silencio", dice un verso. "Te echo de menos entre mis dedos", canta.

La segunda canción no suena hasta los créditos. En este caso, es un tema más rítmico y pegadizo. Su letra encaja con la historia del largometraje: "Tú eres velocidad", canta Ana Mena en una referencia a Edu como piloto. "Es como una cicatriz que no se cura" o "El viento no me jode el make-up" son otros versos.