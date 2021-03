Ibai Llanos supera a Messi en audiencia en Lo de Évole registrando el segundo mejor dato de la historia del programa

"He superado a Messi y solo me ha ganado El Papa ": Ibai Llanos y Jordi Évole marcan récord histórico en audiencia y share liderando en laSexta con Lo de Évole la noche del domingo

La reacción de Ibai Llanos cuando Jordi Évole le muestra uno de sus mayores virales: "Lo paso mal, no es agradable para mí" / La reacción de Ibai Llanos cuando Jordi Évole le muestra uno de sus mayores virales: "Lo paso mal, no es agradable para mí"

Ibai Llanos ha hecho historia en la televisión. No solo por ser el primer creador de contenido en ser entrevistado de una forma personal e íntima por un periodista como Jordi Évole. Su emisión en Lo de Évole ha marcado datos históricos para el programa, otorgándole una de sus mejores audiencias.

De hecho, durante la noche del domingo más de 2,3 millones de personas conectaron en directo con La Sexta para ver al streamer, con un 12,5% de share.

El programa ha sido líder absoluto del Target Comercial (17,5%) además de que al menos 5 millones de personas sintonizaron con el programa a lo largo de su emisión durante la noche del domingo.

El youtuber bilbaíno ha logrado superar el récord histórico del programa, alcanzado el segundo mejor resultado histórico de Évole, solo superado por la entrevista que realizó al Papa en el 2019.

"He superado a Messi y solo me ha ganado El Papa. Orgulloso segundo puesto. No he podido con el Papa pero he podido con Dios", comentaba a modo de broma Ibai al ver su récord de audiencia en la televisión.

Y es que la expectación y la curiosidad de los españoles por ver a uno de los personajes mediáticos más famosos y virales del último año ha hecho que La Sexta fuera uno de los dos canales más visto de la noche.

Veremos si el próximo invitado en sentarse junto a Jordi Évole, otro de los rostros más famosos y vistos en la pandemia, el del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón consigue superar su récord.

