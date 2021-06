James Michael Tyler (Gunther, en 'Friends') revela que tiene cáncer en fase 4

James Michael Tyler, el actor que interpretó a Gunther en Friends, tiene cáncer de próstata. Lo ha contado él mismo en una entrevista en en el programa Today de la NBC, donde ha explicado que la enfermedad le fue diagnosticada en 2018 aunque ha empeorado en los últimos meses. Está en fase IV, que es como se llama a la etapa más avanzada de la enfermedad.

"Tengo cáncer de próstata avanzado que se ha extendido a mis huesos. He estado lidiando con ese diagnóstico durante casi los últimos tres años... Está ahora en fase 4. Entonces, ya sabes, probablemente me afectará", ha explicado el intérprete, que tras la entrevista ha compartido en Instagram una imagen de su último día de la segunda ronda de quimioterapia.

Tyler recibió el diagnóstico tras una revisión rutinaria y recibió un primer tratamiento hormonal, que "funcionó de maravilla durante aproximadamente un año".

"Todo lo que tenía que hacer era tomar una pastilla por la mañana y por la noche, y boom, la vida era bastante normal... Me sentía bien, honestamente. No tenía síntomas, no sentía ningún síntoma. Y fue muy fácil de regular", contó el actor.

El problema llegó con la pandemia. James Michael Tyler no pudo asistir a una prueba, "lo cual no fue nada bueno". "El cáncer decidió mutar en el momento de la pandemia y así ha progresado", añadió el actor, refiriéndose a que el cáncer se ha extendido a los huesos y la columna vertebral.

La importancia de los controles rutinarios

Tyler, que estuvo vía zoom en El reencuentro de Friends, quiere que su historia sirva de algo. Se da por satisfecho si salva una sola vida animando a los hombres a hacerse pruebas de detención de PSA.

"No te rindas. Sigue luchando. Y ten metas. Establece metas. Mi meta el año pasado fue llegar a mi 59 cumpleaños. Lo hice, el 28 de mayo. Mi meta ahora es ayudar a salvar al menos una vida dando a conocer esta noticia", dijo sobre el porqué de su revelación.

La PSA es una sustancia que produce la próstata y cuyos niveles en sangre suelen ser más elevados en los hombres con cáncer de próstata. Su presencia demasiado elevada se mide a través de un análisis de sangre, aunque no siempre significa que la persona tenga cáncer. También puede ser indicativo de otras afecciones.