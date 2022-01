Javi Martín: "Salí del psiquiátrico queriéndome quitar la vida y me dieron cita para dentro de tres meses"

Javi Martín fue uno de los reporteros más gamberros de Caiga quien caiga entre 1996 y 2002. El actor y presentador de 49 años formó parte del equipo capitaneado por El Gran Wyoming, que este miércoles ha contado con su compañero en El Intermedio. Su testimonio en primera persona sirvió al programa para denunciar los estigmas que rodean la salud mental y la falta de recursos que hay en la Sanidad Pública.

En la entrevista con Andrea Ropero, Javi Martín contó todos los detalles de su caso. Hace 10 años fue diagnosticado de trastorno bipolar e incluso llegó a pensar en quitarse la vida. Si no se tiró desde un séptimo piso fue por su marido: "Me imaginé su cara de terror".

El día que supo que tenía trastorno bipolar

Todo empezó hace 10 años, en aquella época trabajaba en el teatro y llevaba "una vida feliz, normal, con el trabajo, la familia, los amigos...". "De repente empecé a ver las cosas de manera distorsionada, era como estar en otro mundo paralelo, lo que pasa que yo estaba metido dentro de la enfermedad y no me enteré hasta pasado un tiempo", cuenta Javi Martín.

"Me costó saber lo que tenía. Cuando estaba en la parte maníaca no me enteraba y cuando estaba en la parte depresiva me daba igual el trastorno que tenía, yo sufría", continúa.

Lo supo un 24 de diciembre. "Estaba en una fiesta y mi cabeza explotó. Yo pensaba que me moría y me moría... Lo pasé muy mal y abrí los ojos y me pasó de todo", explica el actor, que reconoce que cuando estaba en la parte maníaca lo disfrutaba muchísimo. "No duermes, tenía muchísima energía, hacía muchísimas locuras por la noche...".

Fue en una de esas fases (maníaca) cuando le dieron el diagnóstico y le dio exactamente igual. "No fue hasta tiempo después cuando ya vi que pasaba de la manía a la depresión, de la manía a la depresión, que ya vi que tenía trastorno bipolar y que tenía que cuidarme", apunta.

El estigma de la medicación en los enfermos mentales

Javi Martín reconoce que le costó mucho entender que tenía que medicarse. "Me negaba a tomar las pastillas o mentía diciendo que me las había tomado. Y luego, cuando estaba en la depresión, me costó mucho tomar ansiolíticos hasta que descubrí que me quitaban esa sensación de angustia y ansiedad", asegura el actor.

El problema es que la salud mental está rodeada de estigmas, con otras enfermedades no ofrecemos tanta resistencia al tratamiento. "Es como una especie de derrota y te cuesta mucho entender que la química te va a ayudar muchísimo. Y lo que nos pasa es que nuestro cerebro tiene desconexiones neuronales o la química no funciona bien y las pastillas te ayudan a llevar una vida más estable".

"Pensé en suicidarme durante mucho tiempo"

Hasta llegar hasta aquí, Javi Martín se ha enfrentado a momentos muy duros. "Mi marido siempre dice que prefiere mi parte depresiva a la maniaca. En la maniaca estaba descontrolado y en la depresión era una sensación de vulnerabilidad, que los necesitaba. Pero quien sufre ahí soy yo. En la depresión he sufrido el peor momento de mi vida, hasta llegar al punto de pensar que no puedes más", reconoce.

"Yo pensé en suicidarme durante mucho tiempo y el problema es que vivo en una casa que tiene una terraza en la séptima planta. Siempre digo que tenía el demonio en casa. Desde que me levantaba hasta que me acostaba mi cabeza decía tírate, tírate, tírate... El dolor es tan profundo, es un sufrimiento tan grande que crees que no vas a poder salir, que vas a estar ahí toda tu vida, que no vas a salir de ese pozo de oscuridad. Llegué a un límite muy peligroso", explica.

"Lo que me frenó fue mi marido, imaginé su cara de terror"

Si no lo hizo fue porque en el último instante se imaginó todo. "Me imaginé que llamarían a su marido y lo que me frenó fue la cara, me imaginé la cara de terror y dije que no podía hacer eso", cuenta el actor, que se puso en manos de una psicóloga que le dio las claves para superar la enfermedad. Ahora solo la ve cada seis meses. "Es algo que lleva su tiempo pero se puede salir de la depresión".

Poca atención en la Sanidad Pública

Javi Martín anima a la gente a ir al psicólogo y al psiquiatra pero es consciente de que en España hay muy pocos psicólogos en la Sanidad Pública y que la atención privada es muy cara. "Yo me lo podía permitir. Yo pagaba 70 euros al psicólogo y 100 euros al psiquiatra cada semana. Y claro, es muy duro, pero ¿cuánta gente se habrá quitado la vida porque no habrá podido ir a un psicólogo?", se pregunta.

Javi Martín reconoce que los sanitarios que lo trataron en la Sanidad Pública son gente maravillosa, pero faltan recursos. "Lo peor va por ahí, las listas de espera. Yo una de las veces que salí del psiquiátrico quería quitarme la vida y me dieron cita para dentro de tres meses. Y yo hay una cosa que no entiendo, una vez me rompí las costillas y me atendieron a las horas, pero cuando te quieres quitar la vida, te pueden atender en tres, seis meses", asegura el actor, que ahora dice estar "feliz, estable" y que hace mucho tiempo que no sufre depresiones. "He aprendido muchas cosas y, sobre todo, a valorar la vida y a vivir la vida de una manera distinta".