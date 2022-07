Johnny Depp lanza una polémica canción sobre su juicio contra Amber Heard

A pesar de que ya ha pasado un mes desde que Johnny Depp ganase el juicio por difamación contra su exmujer Amber Heard, las imágenes de la expareja entrando y saliendo en los juzgados de Firfax no dejan de repetirse en la memoria de muchos seguidores.

Tras haber protagonizado uno de los juicios más mediáticos de la historia de la televisión, Johnny Depp está de vuelta.

Después de subirse a los escenarios con el guitarrista británico Jeff Beck durante su gira de Reino Unido, ambos artistas han lanzado una canción conjunta, donde hablan largo y tendido sobre los episodios del juicio, incluso con algún que otro dardo envenenado.

Una canción repleta de indirectas

This is a Song for Miss Hedy Lamarr está incluída en el nuevo disco que ambos lanzarán el 15 de julio. El álbum se titula 18 y estará compuesto por 13 canciones.

Además de la colaboración de Depp, este nuevo proyecto contará con voces de artistas de Motown versionando clásicos de Lou Reed, The Beach Boys, John Lennon o Velvet Underground.

La canción ha sido escrita de principio a fin por Johnny Depp y Jeff Beck ha asegurado que este tema es una de las razones que le empujó a invitar al actor de Piratas del Caribe a participar en su nuevo proyecto.

Se trata de un sencillo que no deja indiferente a nadie con frases como: “Has estado sentada ahí, como un perro con un picor de siete años… Si tuviese una moneda, ni te tocaría”.

Críticas contra 'This is a Song for Miss Heady Lamarr'

Las frases de la canción no han gustado en absoluto a los fans de la protagonista de Aquaman, que no se han quedado en silencio y se han hecho oír a través de sus redes sociales.

Los seguidores de Amber Heard han criticado la publicación del sencillo, asumiendo que habla directamete de su exmujer a pesar de que no la nombre de manera explícita, precisamente tal y como scedió en el juicio por difamación.

Juicio del cual Johnny Depp salió favorecido después de que el jurado popular declarase que el actor había logrado demostrar que su exmujer había difamado.

Por su parte, Amber Heard no aceptó el veredicto final y ha intentado anular por completo el juicio.

Amber Heard, destrozada tras la sentencia

Heard manifestó a través de sus abogados que no está dispuesta a darse por vencida a pesar del resultado del juicio. Además, tras los mensajes de Depp después de hacerse con la victoria, emitió un claro comunicado donde declaró tener "el corazón roto".

"La decepción que siento no se pueden explicar con palabras. Tengo el corazón roto de que la montaña de pruebas no fuera suficiente para hacer frente a la desproporcionada influencia y poder de mi exmarido".

Además, ha afirmado que esto supone un retroceso en la lucha a favor de los derechos de las mujeres: "Volvemos a la época en la que las mujeres que alzaban la voz podían ser avergonzadas y humilladas públicamente", ha sentenciado.

Ha terminado lamentando no poder "hacer uso de la libertad de expresión": "Estoy muy triste porque parece que he perdido el derecho, que yo pensaba que tenía como estadounidense, a hablar abiertamente".