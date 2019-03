Los Jonas Brothers comen cosas tremendamente asquerosas para no contar sus secretos

Nick, Joe y Kevin Jonas se reunieron este martes en el programa The Late Late Show con el mítico presentador James Corden. Allí jugaron a 'Spill Your Guts or Fill Your Guts', una especie de 'Verdad o Reto' versión americana. Y claro... Se lió parda.

Cuando le preguntaron a Nick cuál había sido la persona más famosa que había tratado de seducirlo, el cantante prefirió no responder y... ¡Les tocó probar la saliva de pájaro! "Huele a perro mojado", decía Kevin.

Otra de las preguntas que se negaron a responder fue: "¿quién será mejor padre?". Parece que ninguno de los hermanos lo tiene claro... ¡Menuda faena!

Los Jonas Brothers aprovecharon su visita a uno de los late night más vistos de Estados Unidos para interpretar, 'Sucker', su primera canción en cinco años. ¡Su regreso ya es una realidad!