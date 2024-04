Supremme de Luxe se mete en la piel de Mika y brilla con una versión ópera de 'Relax, take it easy'

Supreme de Luxe hace un Mika legendario con esta versión sobrecogedora de ‘Relax, take it easy’ | José Irún

Supremme de Luxe se ha encargado este viernes de poner el puntito emotivo en Tu cara me suena.

La presentadora de Drag Race España se ha metido en la piel de Mika, el popular cantante libanés, para interpretar el tema Relax, take it easy, sin embargo, ha ido un paso más allá del pop happy y ha apostado por una versión ópera sacada de un concierto en la Ópera de Versalles.

Tanto el público como el resto de concursantes se han levantado a aplaudir y el jurado le ha dado muy buenas críticas: "Te has entregado con una canción muy difícil que si hubieras desafinado se hubiera notado al instante. Estabas en la cuerda floja y con tu arte y alma has creado un momento que recordaremos a lo largo de la vida en Tu cara me suena", ha expresado Àngel Llàcer.

Por su parte, Lolita ha destacado que es "muy buen actor": "Puedes tener más voz o menos voz en este programa, imitar mejor o peor, pero meterse en la piel de los personajes es muy difíciles".

Supremme se ha visto beneficiada de su emotiva imitación porque Latre le ha entregado su 12, Chenoa su 10 y Lolita y Àngel 8 y 7, respectivamente. Al final, ha sumado los 11 del público y ha acabado tercera en la clasificación de la gala con 20 puntos.