Lady Gaga estrena ‘Hold My Hand’, para la película 'Top Gun: Maverick'

Lady Gaga estrena ‘Hold My Hand’ // Interescope Records

El estreno de Top Gun: Maverick está cada vez más cerca y las expectativas son máximas con una película que supone el regreso de este gran clásico dedicado al mundo de la aviación.

Que Lady Gaga sea la responsable de una de las canciones de su banda sonora tampoco es algo fortuito, una apuesta segura para acompañar a una cinta de la que se espera mucho.

Hold My Hand es el nombre del tema compuesto por Lady Gaga para esta película, que supone el regreso de Tom Cruise a la franquicia desde 1986, fecha en la que se estrenaba Top Gun.

En aquel momento, la canción principal de la peli fue interpretada por Berlin, Take My Breath Away. De hecho, la primera aventura de Cruise ganó el Oscar a la mejor canción original en el año 1987.

En Instagram, la cantante ha explicado que ha escrito Hold My Hand no solo para Top Gun, sino también para "aquellas personas que sienten que nunca van a estar bien, o que sentimos que nunca vamos a estar bien" y añade: "Esta canción es una carta de amor durante y después de una época muy dura. Llevo mucho tiempo queriendo que la oigáis".

Top Gun: Maverick llega a los cines el 27 de mayo después de que el proyecto tuviera varios retrasos, ya que debería haberse estrenado el 12 de julio de 2019.

El regreso de Tom Cruise en 'Top Gun: Maverick'

Tom Cruise lidera la película interpretando a Maverick, junto a Jennifer Connelly, Miles Teller, Lewis Pullman, Val Kilmer, Monica Barbaro y el gran Ed Harris como, entre otros actores. En la dirección se encuentra Joseph Kosinski, que tiene una filmografía muy interesante donde destaca TRON: Legacy u Oblivion. Por ahora, las primeras reacciones a la cinta están siendo muy positivas. ¡Ya falta menos para que llegue a los cines!