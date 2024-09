Malú intenta ligar con un concursante de 'La Voz': "Estoy aquí para echarte una mano"

Te interesa Malú y su relación actual con Albert Rivera: cuánto tiempo estuvieron juntos y qué comparten ahora

Malú ha protagonizado uno de los momentos más destacados del segundo programa de las Audiciones a Ciegas de La Voz. La artista le ha dedicado unas curiosas palabras a Federico Furia, quien ha interpretado Don´t You Worry Child para convencer a los coaches de que se dieran la vuelta.

Y el concursante lo ha conseguido con tres de ellos; a excepción, precisamente, de Malú. La artista ha sido la única en no girar su silla al escuchar a Furia, aunque luego ha desvelado que se ha arrepentido de su decisión...

Las palabras de Malú a Furia

Al terminar su actuación, el concursante de La Voz se ha sincerado sobre sus nervios, asegurando que después de cantar se encontraba "muy nervioso".

Malú ha sido la primera en responderle: "Yo te ayudo a relajarte", ha dicho ante las caras de perplejidad del resto de coaches, Antonio Orozco, Pablo López y Luis Fonsi.

Después, la cantante ha explicado por qué no ha girado su silla. "No me he dado la vuelta porque cuando vi que mis compañeros se habían girado era mucha pelea y no quería pelear", ha confesado. Y luego ha matizado: "Solo darte mi enhorabuena porque tienes algo muy especial y me arrepiento un montón de no haberme dado la vuelta", ha añadido ante las risas de sus compañeros.

Pero más sorprendentes han sido sus últimas palabras: "En cualquier momento te podré robar, así que muchísimas gracias. Y si no entiendes a alguno de mis compañeros, yo estoy aquí para echarte una mano".