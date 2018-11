Maluma canta ‘Corazón Partío’ de Alejandro Sanz en ‘La Voz’ y los artistas se reconcilian

Alejandro Sanz y Maluma habían tenido algunos rifirrafes en el pasado, debido al poco respeto del colombiano según el propio Sanz. Parece que Maluma ha querido pedirle disculpas al madrileño con un particular homenaje en los ensayos de 'La Voz México', donde participa como coach, cantando 'Corazón Partío'.

El pasado mes de marzo Alejandro Sanz "le bajó los humos" a Maluma después de que éste cantase, entre risas, 'Mi Soledad Y Yo' junto a Llane de Piso 21: "Maluma hermano… vi tu videíto…jajaja no te rías de tu amigo (el chaval del pelo largo) porque no pueda cantar Mi soledad y yo…él lo intenta pero está un poquito alta de tono para él. Aun así, gracias por el homenaje…me emocionó veros cantando una canción mía… esa es de hace 25 años… y ahí está…increíble, no? Y de corazón te deseo que ojalá dentro de 25 años un compañero exitoso del momento cuelgue un vídeo cantando una canción tuya y te sientas tan agradecido a la vida como yo. Un abrazo y viva el #respeto y el #compañerismo #música".

Meses después, volvía a ponerlo en su sitio corrigiéndole sobre las declaraciones que hizo diciendo que era el primer artista latino en actuar en los MTV Video Music Awards, algo que ya hizo él junto a Shakira en la gala de 2014 interpretando su éxito 'La Tortura'.

Con estos roces es evidente que a Alejandro Sanz no le hace ninguna gracia la prepotencia de Maluma, y parece que el colombiano ha querido arreglar esto. Maluma es uno de los coaches de 'La Voz México' y en uno de los ensayos volvió a unirse a los integrantes de Piso 21 para cantar 'Corazón Partío', esta vez muy en serio y sin risas.

Y parece que este homenaje si que le ha gustado al cantautor madrileño, ya que él mismo ha compartido el vídeo agradeciendo el gesto: "Un abrazo enorme queridos compañeros".