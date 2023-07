Manel Fuentes, de cerca: su familia, su equipo de fútbol y su músico preferido

Pocos presentadores pueden alardear de liderar un programa durante tanto tiempo como Manel Fuentes—con permiso, eso sí, de Jordi Hurtado, al frente de Cifras y letras, o Jorge Fernández, a los mandos deLa ruleta de la suerte—.

Fue el 28 de septiembre de 2011 cuando el periodista catalán se puso al frente del talent show de Antena 3 y, diez ediciones después, aún sigue despidiendo a los concursantes, con su sempiterno traje negro y su camisa blanca —ya vestía así en Crónicas Marcianas—, a las puertas del ascensor para iniciar la transformación de su actuación.

Junto a él, Carlos Latrey Àngel Llàcer son los otros veteranos que han formado parte del concurso, como jurado, desde el primer día.

Una carrera de éxito en la tele y un criticada gala de los Goya

Manel Fuentes apareció por primera vez en televisión en Crónicas Marcianas, el famoso late night presentado por Javier Sardá. Fue en este programa dondesus imitaciones del rey Juan Carlos o Jordi Puyol le hicieron popular. Después la cadena le confió el espacio de entrevistas La noche… con Fuentes y cía, y más tarde sucedió al Gran Wyoming en el regreso de Caiga quien caiga.

En 2009 cambió de cadena de televisión y comenzó a presentar en laSexta el programa Malas compañías y en 2011 se estrenó enTu cara me suena.

Entre tanto, compaginó sus trabajos en la pequeña pantalla con la radio, donde presentó varios programas que combinaban actualidad y humor, territorio en el que el presentador siempre se ha sentido en su salsa: Problemes domèstics y El mató en Catalunya Rádio. En 2017 fue el encargado de liderar las mañanas de Cadena Dial con el programa Atrévete, dando el relevo a Jaime Cantizano.

En febrero de 2014 fue el presentador de los Premios Goya, sustituyendo a Eva Hache. “Presentar los Premios Goya debe ser un acto de amor. Estoy ante un reto mayúsculo que voy a afrontar con humildad, ilusión y un gran respeto a mis predecesores”, declaró Fuentes al anunciarse la noticia.

Pero lo que parecía una gran oportunidad, terminó convirtiéndose en casi una pesadilla para el periodista. En redes sociales se habló de que había sido una gala previsible y lenta, y lo acusaban de sobreactuación. Además, fue la ceremonia de entrega de los premios del cine español menos vista desde el 2009.

Su ídolo y guía: Bruce Springsteen

El periodista, cómico y presentador nunca ha ocultado su devoción por Bruce Springsteen y su música. De hecho, hace más veinte años que creó su propia banda tributo a El Boss,Manel Fuentes and the Springs Team.

Fuera del trabajo, la música es su gran pasión: “Es de las cosas más importantes que hay en la vida. Todos tenemos nuestra banda sonora, canciones que nos han acompañado a lo largo de los años. La música tiene esa capacidad para que puedas hacerla tuya”.

Aunque la inspiración del artista estadounidense va más allá de la música. “Yo conozco a Bruce a través de alguien a quien yo quiero mucho, que es mi padrino. Por él conozco a Springsteen, a Dylan... Y después, el primer día que vi en directo a Bruce, en el año 1988, pensé: ‘¡Uahh, este tío es el mejor comunicador que existe!’ Yo conocía sus canciones, pero cuando vi la capacidad que tenía para crear una comunidad a su alrededor, de hacer que todo el mundo fuera feliz, a mí me llenó tanto en aquel momento, me hizo creer en la humanidad y entonces pensé que no podía haber un tipo que sea capaz de generar eso sin que haya una mediación o un líder”, reconocía sobre su pasión por a estrella internacional.

Una portada de impacto

Pero además de la música, el fútbol y concretamente el Barça, el deporte y el mar son otras de sus grandes pasiones.

En septiembre de 2018, el periodista protagonizó una impactante portada que no pasó desapercibida. Manel Fuentes posó para la revista Men’s Healthdespués de haberse sometido al reto que la publicación ha propuesto a numerosos famosos.

Con el torso descubierto, dejó a sus seguidores sorprendidos por la definición de sus abdominales y sus musculados brazos, resultado de una dieta estricta y de un intenso programa físico. “Esto es de verdad, tanto lo que pasa por dentro como lo que pasa por fuera. No iba admitir Photoshop”, zanjó sobre las especulaciones que enseguida se vertieron en redes sociales.

A partir de ese momento, Manel no ha descuidado su físico y en numerosas publicaciones de Instagram aparece en pleno entrenamiento.

Además de su rutina en el gimnasio, también practica paddle, monta en bici y, la actividad que más le gusta, practica natación.

“Llego a la playa a las siete de la mañana, cuando no hay nadie, y voy hasta una roca. Son tres horas nadando en las que solo oigo mi respiración y puedo meditar, estoy en plena comunión con el mar, con la naturaleza. Me encanta, me relaja mucho. Luego ya empieza el día y me puedo enfrentar a cualquier cosa”, contaba en una entrevista en ABC.

Su familia, su refugio

De la vida personal de Manel Fuentes poco ha trascendido. Celoso de su intimidad, en contadas ocasiones ha hablado del núcleo duro de su vida: su familia.

El presentador de Tu cara me suena mantiene desde hace más de veinte años una relación con la periodista Clara Cabezas, responsable de programación en TV3. Y aunque no suelen aparecer juntos en actos públicos, ni tienen ninguna imagen en redes sociales de los dos juntos, en 2021 Manel le dedicó unas bonitas palabras en Instagram.

Ella deseaba feliz año a sus seguidores con unos versos de amor: “Que se cante el amor de los días felices / Deja que la vida baile en los pianos de cola / Que enamorados, los ángeles conceden nuestros deseos / Y que la gente se quiera un poco como nosotros dos”. “Como nosotros dos”, contestó él.

La pareja comparte su vida con sus dos hijos, Max y Bruna, de 20 y 15 años. “Me va muy bien porque tengo dos, hijo e hija, uno de 19 y otra de 14, y los educo en libertad, en una época muy complicada en la que la influencia que podamos tener sobre ellos no es ni mucho menos la que tenían nuestros padres. Pero el gran mérito es de mi mujer. Yo voy con mi hijo a tocar y con mi hija a jugar al fútbol, porque es una gran futbolista, y estoy muy satisfecho”, confesaba en una entrevista sobre su faceta como padre.

Con los deberes hechos y con una nueva temporada de Tu cara me suena terminada, Manel Fuentes podrá disfrutar de sus vacaciones y, como cada verano, se dejará ver por Cadaqués, el precioso pueblo de la Costa Brava donde veranea desde niño y donde dio su primer concierto.