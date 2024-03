Mario Vaquerizo se enfrenta a una agobiante prueba de la apnea y consigue un tiempo inesperado

Los nervios y la tensión empezaron poco después del primer minuto. Mario Vaquerizo se enfrentó a una agobiante prueba de la apnea en el octavo programa de El Desafío y, aunque la tensión estuvo presente desde el principio, el cantante logró un tiempo digno de celebración que le hizo saltar dentro de la piscina.

"¡Tres minutos, dos segundos!", le anunció Roberto Leal cuando terminó la prueba, y destacó que ha conseguido la cuarta mejor apnea de la temporada: "... Y haciendo algo que me parece increíble que es sufrir desde el minuto y poco, con los ojos abiertos, expulsando aire... ¡Todo a la contra!".

Mario reconoció al salir del agua que no se enfrentó a una prueba en la línea de los ensayos, en los que empezó a sufrir mucho más tarde. "Pero el sufrimiento bien canalizado, como todo en la vida, te hace que triunfes y hoy me siento un triunfador", añadió el polifacético artista, que destacó su logro personal de estar más de tres minutos sin hablar.

Su resultado emocionó a la mesa del jurado, especialmente a Pilar Rubio, que quiso saber quién ocupó sus pensamientos durante esos tres minutos y dos segundos. "Estaba pensando en mis padres porque ellos me dicen todo el tiempo, 'hijo, a ver si ganas, a ver si ganas', y yo les digo 'pero si me lo estoy pasando bien', pero sé que eso los padres lo llevan mucho... Antes de empezar pedí el teléfono a Mary de producción y he llamado a mi padre, a mi madre y a la Olvi para que me desearan suerte, entonces los tenía aquí [señalando la cabeza]. Y luego también tenía una de mis canciones favoritas, que es Yo tenía un novio (que tocaba en un conjunto beat), de Rubi y los Casinos, que me ha estado acompañando también", contó.

Para conseguir este tiempo, Mario Vaquerizo trabajó duro e incluso dejó el tabaco para preparase. "Ahora me he dado cuenta de que muchas veces fumo por fumar y el tabaco ya no me interesa mucho", añadió al terminar la prueba que convirtió a Mario Vaquerizo en cuarto clasificado de la noche al sumar 18 puntos, 13 que le dio el jurado y 5 que le otorgó Santiago Segura al pulsar el botón de la injusticia.

Mario Vaquerizo logró el cuarto mejor tiempo de la temporada por detrás de Mar Flores, Chenoa y Pepe Navarro.