Mask Singer llega a la recta final con un investigador sorpresa invitado y ¡muchos cambios!

Tu Cara Me Suena ha vuelto tras ocho meses de parón, como consecuencia del coronavirus. Una nueva gala cargada de emoción, sorpresas y actuaciones increíbles. Entre ellas,la de Cristina Ramos y Soraya Arnelas, que deslumbraron imitando a a todos cantando a Mariah Carey y Whitney Houston con su hit 'When you believe'.