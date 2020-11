'Mask Singer': Repasamos todas las pistas y teorías sobre Cerdita, Cuervo, Camaleón, Caniche y Gamba

'Mask Singer: adivina quién canta', el programa del que todo el mundo habla y que tiene a las redes sociales revolucionadas, llega este miércoles con una nueva edición cargada de sorpresas y emociones. Y es que, durante la noche, podremos descubrir la identidad de dos nuevos famosos al mismo tiempo, ya que contaremos con un nuevo artista invitado: Robot.

El jurado, compuesto por Malú, Los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi) y José Mota tendrán que ponerse de nuevo las pilas y tratar de adivinar la identidad de Cerdita, Cuervo, Camaleón, Caniche y Gamba al desvelarse nuevas pistas sobre sus vidas.

¿Seguirán manteniendo sus teorías sobre la identidad de los personajes famosos que se encuentran tras las máscaras o cambiarán por completo de idea después de volver a ver en directo la actuación de cada uno de los concursantes?

El pasado miércoles ninguno de ellos logró adivinar quién se encontraba debajo de Unicornio, la concursante que, tras perder la batalla final, se supo que ocultaba la identidad que ¡de nada menos que Norma Duval!

Sí que adivinaron la identidad de la artista invitada de la noche, Mónica Carrillo, que vestida de Mariquita logró deslumbrar tanto al jurado como al público con una actuación increíble de la canción 'Someone Like You' de Adele.

TODAS LAS PISTAS Y TEORÍAS SOBRE LOS CONCURSANTES DE 'MASK SINGER'

.

Por el momento, el jurado discrepa en casi todos los concursantes y no se pone de acuerdo en las identidades que aún permanecen ocultas. Por ello, y para estar preparados, vamos a hacer un repaso sobre las pistas y la información que ya conocemos de cada uno de los concursantes que se volverán a batir en duelo la noche del miércoles. ¡Comenzamos!

CAMALEÓN

.

Estas son sus pistas:

✔ Cambia de color para ocultarse

✔ Cada vez le cuesta más camuflarse entre la gente

✔ Sus ojos nunca pasan desapercibidos

✔ Le encanta correr durante los fines de semana por los campos de primera división

✔ Sus patitas valen su peso en oro

✔ Le encanta camuflarse también entre la multitud de un concierto de Coldplay

✔ Pista extra: A la pregunta de ¿te has dedicado al deporte? El camaleón responde que se dedicó al deporte profesional pero una lesión le impidió continuar

Camaleón fue uno de los protagonistas indiscutibles de la pasada edición, al interpretar con una voz increíble la canción de ‘Caruso’ de Luciano Pavarotti. Tal fue su actuación, que su voz descolocó por completo al jurado tirando por la borda todas sus teorías, ya que la mayoría pensaban que podría tratarse de un futbolista profesional.

El actor Maxi Iglesias, el futbolista David Villa o hasta el entrenador de fútbol Guardiola surgieron entre los nombres que podrían ocultarse tras la máscara para el jurado. Sin embargo, en las redes, la identidad cambiaba por completo. Aunque algunos coincidían en que podría tratarse de Maxi Iglesias, nombres como el árbitro de fútbol Mateu LaHoz y hasta el actor de La Casa de Papel que interpreta a Berlín, Pedro Alonso, se encontraban entre los más pujados.

👉 'Mask Singer' arrasa con un 'Pulpo' muy ligado a 'Veneno' que ni Los Javis supieron reconocer: ¡Pepe Navarro!

CERDITA

.

Estas son sus pistas:

✔ La reina de la pocilga y del glitter

✔ La llaman su majestad

✔ Está acostumbrada a codearse con la aristocracia

✔ Tiene lazos muy cercanos con la realeza española

✔ Odia las dietas y las verduras, prefiere las bellotas

✔ Pista extra: A la pregunta de ¿Has estado dentro de una jaula con un tigre? La Cerdita contesta ‘No exactamente’

A ritmo de ‘Lola Bunny’ de Lola Índigo y Don Patricio, Cerdita conquistó a los jueces y por primera vez, todos coincidieron en una primera ronda en que se podría tratar de nada más y nada menos que Bárbara Rey. Sin embargo, Agatha Ruiz de la Padra, Carmen Martínez Bordiú y hasta Isabel Sartorius comenzaron a surgir entre los nombres que también podría ocultarse tras su disfraz tanto en la gala como en las redes sociales.

👉 Los hijos de Georgina Rodríguez enloquecen con la actuación de su madre en Mask Singer

CUERVO

.

Estas son sus pistas:

✔ De pequeño era muy tímido, no se veía capaz de volar solo y necesitaba estar con sus padres

✔ Gracias a el cuidado de sus padres llegó el día en el que batió las alas

✔ Desde entonces está feliz y no deja de ver el mundo desde el cielo

✔ Le encanta el sushi y la paella

✔ Le gusta cantar y no lo hace nada mal

✔ Pista extra: A la pregunta ¿Has grabado algún disco alguna vez? El cuervo respondió que ‘en la ducha’

Cuervo marcó el ritmo de su edición pasada con una versión muy latina de 'Morado' de J Balvin que dejó a los presentadores con la duda de si se podría dedicar a la música de forma profesional. Para el jurado, nombres como Julio José Iglesias, Fonsi Nieto y hasta Iniesta fueron propuestos. Sin embargo, en las redes sociales su actuación triunfo por encima de todas. Y es que su ritmo, puesta en escena y sobre todo sus pistas dejaron a los telespectadores con una idea clara de quién podría esconderse tras el disfraz. Nada más y nada menos que ¡Jorge Lorenzo!

👉 No era ni Cristina Pedroche ni Tamara Falcó: ¡Georgina sorprendió a todos en el estreno 'bestial' de 'Mask Singer'!

GAMBA

.

Estas son sus pistas:

✔ Tiene un tatuaje de un ancla en el brazo

✔ El mediterráneo es como su casa, sobre todo la Costa Blanca

✔ Lleva bigote

✔ Le interesa la actualidad y siempre está al día

✔ Le gusta mucho el deporte, pero lo disfruta desde las profundidades ya que si saliese del agua duraría como mucho una semana

✔ A la pregunta: ¿Has sido Ministro o has estado en el gobierno? La Gama responde que “le han comido mucho la cabeza y a veces se ha puesto la chaquetilla”.

La identidad de Gamba fue una de las más comentadas de la noche al dejarnos Javier Ambrossi con la intriga de que quien podría ocultarse tras su máscara no era otro que el presentador y exministro de cultura, Maxim Huertas. Una teoría que las redes sociales apoyaron y que aún siguen manteniendo como favorita. Malú, Javier Calvo y José Mota opinaron que podría tratarse de Mario Vaquerizo, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla y hasta el humorista español Florentino Fernández.

👉 Florentino Fernández se marca un David Hasselhoff con un sándwich en el suelo del plató de 'yu'

CANICHE

.

Estas son sus pistas:

✔ Es un caniche ‘high level’

✔ Siempre tiene que estar posando

✔ Cuida mucho su imagen porque nunca se sabe cuándo la pueden hacer alguna foto

✔ Poca gente sabe que adora su lado callejero, que adora el chándal, ponerse una coleta y estar con sus amigas

✔ Su cara de caniche esconde una voz que va a enamorar

✔ En su vídeo sale un libro de introducción a la filosofía

✔ A la pregunta: ¿A qué se dedica? Caniche responde que ‘se dedica a muchas cosas porque le gusta hacer de todo un poquito”

Caniche interpretando 'Mamma Mía' dejó al jurado preguntándose si podría tratarse de una actriz por su puesta en escena. Sin embargo, al reunir las pistas los nombres de Tamara Falcó, Pilar Rubio, Eva González y Maribel Verdú fueron las apuestas del jurado para el rostro que se encuentra tras Caniche. Por su parte, las redes se decantan por una clara ganadora. Tamara Falcó es la favorita de los telespectadores.

Sin embargo, nombres como Genoveva Casanova, Cristina Castaño o hasta Elsa Pataky también circulan entre las teorías de los espectadores.

¿Y tú? ¿Ya sabes quiénes se esconden detrás de las máscaras de 'Mask Singer'?

👉 No era ni Cristina Pedroche ni Tamara Falcó: ¡Georgina sorprendió a todos en el estreno 'bestial' de 'Mask Singer'!