Malú sospecha que Albert Rivera es uno de los concursantes de Mask Singer

Tras la tercera gala de 'Mask Singer: adivina quién canta', Malú ha confesado que cree que detrás de una de las máscaras está su marido, Albert Rivera.

La cantante ha expresado que desde que se rumorea que podría haber un político entre los participantes del programa, siente que el padre de su hija está teniendo comportamientos extraños.

Además, Malú ha explicado a Javier Ambrossi que Albert Rivera entra y sale de casa con una actitud que le hace sospechar que podría formar parte del concurso, aunque él un día le dijo que se iba a comer con un amigo y otro que estaba "tomando un café en Toledo".

En la tercera gala de Mask Single se han vivido nuevas emociones y sorpresas. Además, hemos descubierto quienes estaban bajo de dos máscaras. Los investigadores: Malú, Los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi) y José Mota, debían averiguar no solo la identidad de la máscara que perdiera el Duelo Final, sino que además se enfrentaban a una máscara invitada: Mariquita.

Finalmente, descubrieron que detrás de Mariquita estaba Mónica Carrillo. Las pistas fueron concluyentes: microcuentos, periodismo de guerra y un micrófono de la cadena. Además, la presentadora de Antena 3 Noticias en fin de semana se atrevió con un tema muy difícil y exigente de Adele, a quien no dudó en pedir disculpas: "Desde aquí pido perdón a Adele", comentaba tras quitarse la máscara.

Asimismo, también se descubrió que Norma Duval era quién estaba detrás de Unicornio. "Todavía me estoy recuperando del calor que he pasado. He disfrutado mucho con el anonimato. El poder representar un personaje siendo anónima era lo más divertido. La cabeza del Unicornio era muy pesada, a veces se me iba un poco", explicó Normal Duval tras ser descubierta.