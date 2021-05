El director de 'Friends' responde a los rumores sobre Matthew Perry (Chandler): "Está más fuerte que nunca"

No se habla de otra cosa. El reencuentro del elenco de Friends para el especial The Reunion que ha grabado y emitido HBO ha suscitado todo tipo de comentarios sobre el verdadero estado de salud de Matthew Perry (Chandler) después de que el actor se mostrara con una actitud algo peculiar durante sus intervenciones en el programa.

Muchos afirman que el intérprete vuelve a tener problemas con el alcohol y las sustancias, unas adicciones que ya le atormentaron en el pasado cuando Friends acaparaba todas las miradas y la presión mediática fue difícil de asimilar.

Ahora, el director de la comedia Kevin Bright ha respondido a esos rumores en una entrevista publicada por THR. "He hablado con él. Ha sido genial verle de nuevo", dice el directo. "No tengo nada que decir sobre lo que la gente dice —sobre Matthew Perry—, excepto que fue genial verle de nuevo. Creo que estuvo muy gracioso en el programa. Creo que está bien. Parece más fuertes y mejor que la últimas vez que le ví y emocionado por seguir adelante".

De esta forma, se pretende dar por zanjado el asunto, en un intento por asegurar que Matthew Perry no ha recaído en las adicciones que le llevaron a rehabilitación en el pasado.

Adicción al alcohol y la codeína

En 1997 el actor ingresó en un programa de rehabilitación por su adicción al alcohol y la codeína. Años después, en el 2001, tuvo que volver a ingresar tras sufrir una recaída.

Desde entonces, no se conocen más ingresos del actor por este motivo. El actor aseguró en una entrevista que creía que iba a morir. "No me volví sobrio porque quisiera estarlo, sino porque estaba preocupado pensando que iba a morir al día siguiente".

En 2018 el actor tuvo que permanecer unos días ingresado en el hospital, pero su permanencia en el centro médico nada tenía que ver con las adicciones. Matthew Perry había sufrido una perforación de estómago por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.