Mimi y Brays Efe se transforman en La Sirenita y Úrsula en la edición de Año Nuevo de TCMS

¡¡Menuda gala especial de Navidad se han marcado en Tu Cara Me Suena !! Manel Fuentes ha sido una vez más el maestro de ceremonias del espectáculo de Antena 3 para dar bienvenida al 2019 como se merece. Mimi Doblas y Brays Efe se metieron en la piel de Ariel y Úrsula, de La Sirenita, para dejar al público con ganas de sumergirse 'Bajo el maaar'.

¡Wow! Tu Cara Me Suena se supera en cada programa y el especial de Navidad no podía ser menos. No era una gala específica de temas Disney, pero Mimi ha conseguido meterse en la piel de una de las princesas más conocidas: Ariel de 'La Sirenita'.

Con peluca roja y cola de sirena, Mimi interpretó una bonita versión del tema 'Parte de tu Mundo'. Por su parte, Brays Efe, caracterizado de la malvada Úrsula, la acompañó al son de 'Pobres almas en desgracia'.

play

El cachondeo y las carcajadas llegaron con la imitación de Amaia y Alfred en Tu Canción, magistralmente interpretada por Silvia Abril y José Corbacho. ¡Buenísimo! 🤣