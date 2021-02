Muere Paquillo Gogó, el mítico espectador de '¡Ahora caigo!'

Paquillo, uno de los espectadores fijos más famosos, queridos y carismáticos del programa de Antena 3 presentado por Arturo Valls, ¡Ahora Caigo!, ha fallecido.

El hombre, de avanzada edad, era conocido por haberse ganado el cariño de todos los espectadores que ven el programa desde sus casas. Un aprecio debido a su gran sentido del humor y por haber protagonizado muchos de los momentos más recordados de las últimas ediciones junto con su compañera, Palmira.

Paquillo era muy querido y apreciado también por el propio Arturo Valls que – tras conocer la noticia – no dudaba en dedicarle a través de las redes sociales unas pequeñas palabras a modo de despedida.

"Buen viaje, compañero. Allí donde estés, seguro que te has llevado tu ritmo y tu buen humor. Bon viatge, amic. Allà on siguis segur que t’has emportat el teu ritme i bon humor. Et recordarem amb estima”, escribía a través del perfil oficial del programa, también en catalán por ser natural de Tarragona.

Junto con él, muchos han sido también los que han querido recordar a Paquillo, colgando muchas instantáneas y sus momentos favoritos de él en el programa como forma de honrarle y de recordarle en las redes sociales.

"Que pena lo de Paquillo, gran personaje de Ahora Caigo con sus buenos bailes que se daba con Palmira Gogó. Te echaremos de menos. DEP"; "Acabo de ver esta noticia y sé me ha roto el corazón. D.E.P Paquillo una persona muy querida" escribían..