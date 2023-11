Pablo López y Abraham Mateo compiten por el puesto de poeta de La Voz

Pablo López es un poeta nato, pero con la llegada de Abraham Mateoal plató de La Voz, ha visto peligrar su título.

Después de que Luna, una talent del equipo de Malú y Mateo, defendiese su canción, el artista gaditano le ha dicho una frase muy poética que ha hecho saltar las alarmas del malagueño.

"De alguna forma lo que me hace sentir cuando te escucho es como que me haces levitar, se te nota como que flotas por las melodías de una manera muy bonita, y lo que voy a decir es una cursilada que flipas eh, perdón, te llamas Luna, pero te escucharía hasta que salga el sol", ha dicho el artista.

El plató entero se ha vuelto loco con las palabras de Abraham Mateo, incluidos coaches y asesores, y el intérprete de Maníaca ha respondido a los halagos: "Hoy estoy poeta Antonio", ha expresado con una gran sonrisa.

Tras esas bonitas palabras, Eva González ha tirado un poco de un peligroso hilo: "No es por nada, pero la carita de Pablo, como diciendo, '¿a qué me quitan el puesto de poeta de La Voz?'". El intérprete de El Patio ha aceptado el reto y se ha puesto a recitar sobre la marcha

"Luna llena, invisibles son los hilos que manejas, como haces tú, siempre estás envuelta en un halo de lunática tristeza", ha improvisado Pablo para demostrar que sigue siendo el rey de la poesía.

Los coaches se han quedado flipando con la rapidez del coach, y Abraham Mateo lo ha reconocido: "Contra eso no se puede competir, es como si tuvieras un chat GPT en la mente metido", ha dicho provocando la risa.

"Si es verdad que hay cierta melancolía en la forma de cantar tuya. Aunque fuera un cumpleaños feliz, sería hermoso, pero a la vez melancólico, ¿no?, y eso te da un carácter especial, qué importante es tener, aparte de un nombre especial, un carácter especial, así que tiene to' la pinta de que tu carácter va a ir paseándose por aquí hasta el final seguramente", ha finalizado el artista.

Mientras tanto, Laura y los demás se han quedado flipando con sus bellas palabras.

Pero con la actuación del talent Pablo, Abraham ha vuelto a contraatacar sacando su vena poética. "Pablo has hecho unas cosas tan bonitas tío con la voz. Era como caer a un precipicio y de repente alguien te salvaba y volvías a caer y luego te salvaba", le ha dicho el asesor al concursante. "¡Qué poeta!", ha expresado Nathy Peluso después de sus palabras.

"No sé qué me pasa Antonio, me junto contigo y me vuelvo poeta, me contagio con tanto arte que hay aquí que le voy a hacer", ha dicho Mateo, que se sienta muy cerca de Orozco.

Sin lugar a dudas, ambos coaches son grandes poetas.