El pararelismo entre 'The Idol' y la vida de Britney Spears

A la izquierda, The Weeknd, Lily-Rose Depp y Sam Levinson, protagonistas y director de 'The Idol', y a la derecha, Britney Spears. // Getty Images / Gtres

The Idol, la nueva entrega en formato serie de Sam Levinson -creador de la exitosa Euphoria- , que codirige con el cantante The Weeknd, lleva meses haciendo ruido.

Después de más de un año de promoción (el estreno estaba previsto para el otoño de 2022), a partir del próximo 4 de junio, la serie de seis capítulos podrá verse en HBO Max. Desde entonces, la teoría de que su trama establece una clara simbología con la vida de la princesa del pop, Britney Spears, ha estado rondando la producción.

De qué trata 'The Idol'

La serie pone a prueba a Jocelyn, personaje protagonista interpretado por la hija de Johnny Depp, Lily-Rose Melody Depp, que aparece como fenómeno del pop. Recién salida de un brote psicótico tras la muerte de su madre, el entorno profesional de la artista está ansioso por sacar un nuevo álbum de la artista y poner de nuevo en marcha la máquina humana de hacer dinero. Entre tanto, la estrella de la música se cruza con Tedros -al que da vida Tesfaye- mientras se desahoga en un club de baile en Hollywood.

Él es propietario del local, además de líder de un culto moderno (y oscuro). Y ella se apoya en él para trabajar en su carrera.

Una colaboración que pronto se convierte en una relación tóxica dominada por el abuso de poder ejercido sobre Jocelyn y revela ambiciones mucho más grandes para su carrera. La misma toxicidad de la relación de la pareja se extrapola al contexto de explotación de la industria el modelo de fama en el siglo XXI en el que se desarrolla la serie.

Pararelismo con la vida de Britney Spears

Entendida la premisa con la que parte la nueva serie, esta guarda mucha similitud con la biografía de la cantante estadounidense y reina del pop, Britney Spears.

La artista apareció en 1999 con Baby One More Time para encumbrarse como un icono del pop de los 2000 con sus múltiples álbumes Britney (2001), Blackout (2007) o Circus (2008), con los que ha sumado más de 100 millones de álbumes vendidos. Pero la carrera de la artista se truncó pronto. Las polémicas, su delicada salud mental, el sistema de explotación de la industria de la música y un padre que se adueñó durante 13 años de la libertad Spears, desencadenando el movimiento social #FreeBritney, fueron la razón.

Es el relato de una carrera musical histórica pervertida por una industria tóxica que funciona en base a sus propios intereses. La misma premisa que presenta este nuevo The Idol, que muestra el naufragio de una superestrella en un mundo que tiene el poder de llevarla a la cima del éxito, pero pagando un precio muy alto. Quieren la nueva "nasty, bad pop-girl" del momento, como dice la primera frase de uno de los personajes de la serie en el tráiler.

Tráiler oficial de 'The Idol', que se podrá ver el próximo 4 de junio en HBO Max.

Por si fuera poco, la banda sonora de la entrega de Levinson ha seleccionado el tema Gimme more, que Britney Spears lanzó en 2007 y significa "dame más" en español. El mensaje de la canción es pasional y sexual, y establece una similitud directa con uno de las derivas principales de The Idol, que ha levantado críticas por la cantidad de desnudos y sexo explícito que recoge en su producción.

Videoclip del tema de Britney Spears, 'Gimme more'.

Britney se confunde y aviva la teoría sobre su relación con la serie

En noviembre de 2021, la cantante de Toxic publicó en su cuenta de Instagram la foto de un gato con una copa de vino y un pie de foto que rezaba: "Acabo de filmar una película titulada "EL ÍDOLO"... ¡Garantizo que tendrá éxitos y muchas fotos brillantes para poner en las caras de mi hermosa familia!". A continuación, dejó escrito: "¡Espero que os lo estéis pasando muy bien porque yo sí que lo estoy haciendo! Y si me callo en algún momento, me podréis encontrar como está este gato en algún sitio".

La confirmación de la artista llegó dos días después de que HBO anunciara su serie. Aunque el post provocó dudas y avivó la teoría sobre su participación en la producción de The Weeknd, finalmente quedó en el olvido como un supuesto ataque o provocación a su familia, con la que la cantante se encontraba litigando por no ayudarla en los últimos años, etapa marcada en la vida de Britney por los abusos sufridos bajo la tutela de su padre, James Spears.

La reacción en Cannes y la aclaración de Levinson sobre Britney

El editor jefe del medio de entretenimiento Variety Ramin Setoodeh ilustró en su cuenta de Twitter el pasado 22 de mayo esta evidente similitud.

El periodista publicó en su cuenta de Twitter su impresión tras ver los primeros dos capítulos de la serie en el Festival de Cannes: "Los primeros dos episodios de #theIdol , que presenta una gran cantidad de sexo explícito en la vida de una estrella del pop desordenada al estilo de Britney Spears, obtuvieron una cortés ovación de pie de 5 minutos en #Cannes2023".

Sin embargo, en la rueda de prensa que dieron los dos protagonistas, Lily-Rose Depp y The Weeknd -y también director, junto a Sam Levinson, este martes al mediodía, el último es tajante al respecto: "No estamos tratando de contar una historia sobre ninguna estrella del pop en particular".

Otras afirmaciones que añadió fueron -sobre la figura protagonista que representa con Jocelyn-: “Es mucha presión: tener que estar constantemente activo y ser lo que todos desean que seas. Es una vida solitaria”.

“Todos podemos fingir que todos buscan lo mejor para alguien, pero creo que la fama realmente corrompe, es muy fácil rodearse de creadores de mitos que continúan apoyándonos”, ha dicho el creador.