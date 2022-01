"Pasé años sin salir de mi casa": la dramática situación de Taylor Lautner tras 'Crepúsculo'

Te interesa Así es la escena eliminada de Crepúsculo que se está volviendo viral en las redes sociales

En 2008, el éxito de la saga Crepúsculo lanzó a la fama a actores que a día de hoy todos tenemos en el imaginario. Kristen Stewart y Robert Pattinson protagonizaron una de las historias de amor más memorables de la literatura juvenil y, junto a ellos, también estuvo presente el actor Taylor Lautner.

A pesar de que su carrera como actor se remonta a años antes, en los que participó en películas como Sharkboy y Lavagirl o Doce fuera de casa, su papel de Jacob Black en la saga de vampiros le catapultó a la fama mundial. Por entonces, Taylor apenas tenía 16 años y el éxito abrumador de la taquilla tuvo un gran impacto en su vida de aquel entonces.

Interpretar al licántropo favorito de las adolescentes cambió su vida por completo. En aquel momento, aún muy joven para entender lo que estaba sucediendo a su alrededor, el propio Taylor Lautner se asustó ante la atención mediática y sintió que no podría vivir "una vida normal".

El reparto de 'Crepúsculo' // Summit Entertainment

Abrumado por la fama

Ahora, más de una década después de vivir el apogeo de su carrera artística gracias a Crepúsculo y alejado de los focos, asegura que se vio sobrepasado por la situación al tratar de lidiar con la fama.

"No muchas cosas en la vida pueden suceder de la noche a la mañana. La fama puede. También puede desaparecer de la noche a la mañana. Cuando tenía 16, 17, 18 años, me despertaba e intentaba simplemente salir a caminar o tener una cita, tenía 12 coches esperando en la puerta de mi casa para seguirme a cualquier parte, o aparecer en un aeropuerto, o en cualquier lugar. Había siempre miles de fans gritando", explicó el propio Taylor Lautner en una entrevista con Today.

En esta situación, la fama se acabó convirtiendo en una verdadera tortura para él, que se vio "abrumado" hasta el punto de tener miedo de salir a calle. De hecho, el propio Lautner reconoció que tardó más de 10 años en ir a un supermercado, a un centro comercial o al cine por miedo a que le reconocieran.

Tenía miedo de salir de casa

"Pasé muchos años sin salir de casa, y si lo hacía, siempre llevaba un sombrero, gafas de sol y aún así me sentía asustado. Creció dentro de mí la sensación de que me asustaba salir. Me provocaba ansiedad. Así que no lo hacía. Ese momento es frustrante porque solo quieres vivir una vida normal", reiteraba en esta entrevista.

Además, el actor ha recordado que la fama también acaba por desinflarse tan rápido como te llega y que no es algo que puedas cambiar: "Cuando esa sensación se aleja, comienzas a preguntarte: ‘oh, ¿ya no le importo a la gente?’. Te das cuenta de que la fama se ha alejado un poco y esa es la parte más peligrosa porque eso puede jugar con tu mente".

Alejado de los focos y enamorado

Tras el estreno de Amanecer Parte II, la última película de la saga, la atención sobre Taylor Lautner comenzó a disminuir y, aunque siguió protagonizando películas, ninguna tuvo el impacto que la famosa saga de vampiros. A partir de entonces, el actor fue alejándose poco a poco del mundo del cine y no ha vuelto a formar parte de ninguna gran producción.

Aunque al principio fue raro, Lautner comenzó a sentirse mejor. "Estoy mucho mejor ahora que en los últimos 4 o 5 años", explicaba el actor, que acaba de comprometerse con su pareja, Taylor Dome, con la que empezó una relación en 2018 y que, a pesar de todo, siempre fue "más de Edward Cullen".