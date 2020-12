Pastora Soler y Albano eran Pavo Real y Girasol en la Semifinal de Mask Singer

Los fanáticos de Mask Singer: adivina quién canta ya tienen a sus cuatro finalistas. En una noche frenética, llena de sorpresas, teorías y actuaciones estelares, Caniche, Girasol, Catrina, Pavo Real, Cuervo y Camaleón tuvieron que darlo todo sobre los escenarios para conseguir hacerse con un hueco en la gran esperada final del programa.

La noche comenzó con la actuación de uno de los protagonistas indiscutibles de la edición: Camaleón. A ritmo del éxito internacional de The Weeknd 'Blinding lights', volvió a sorprender al jurado y a los espectadores con su fuerza vocal y puesta en el escenario. Además, vino acompañado de unas pistas nuevas muy reveladoras que dejaron a los investigadores convencidos de que no se podía tratar de otra persona que del cocinero y ganador de tres estrellas michelín, David Muñoz.

Tras Camaleón, le llegó el turno a Catrina. Como siempre, lo hizo dejando a los investigadores y al público cada vez más perdidos sobre quién podría ocultarse bajo su máscara. Interpretando 'Rabiosa' de Shakira, la que es una de las favoritas de la audiencia reveló que, entre sus pasiones, le gusta mucho bailar la danza del vientre. Danna Paola, Paloma San Basilio y hasta la actriz Salma Hayek salieron como nombres que podrían encontrarse ocultos bajo su disfraz.

PASTORA SOLER ERA PAVO REAL

La tercera concursante en subir al escenario fue Pavo Real. Como siempre, nos deleitó con una actuación mágica llena de profesionalidad que dejaba al jurado convenido de que quién se ocultaba bajo sus plumas tenía que dedicarse profesionalmente a la música.

Sin embargo, a pesar de bordar 'Physical' de Dua Lipa, los espectadores y el jurado decidieron que no podría pasar a la final. Perdiendo el duelo con Camaleón y Catrina, Pavo Real tuvo que desvelar al mundo su identidad. Confirmando todas las teorías de Malú y de gran parte de los telespectadores en las redes sociales, Pastora Soler de desprendía de su máscara convirtiéndose en la primera concursante en quedarse a las puertas de la final de Mask Singer.

Tras una triste despedida, en la que Pastora tuvo la oportunidad de interpretar para todos un trocito de la canción que habría cantado en la final, 'I Will Always Love You' de Whitney Houston, le llegó el turno a Caniche.

Sorprendiendo a todos en el escenario al marcarse un exitazo de los Guns N’Roses, la concursante reveló de nuevo pistas que de poco sirvieron a un jurado cada vez más perdido sobe su identidad que barajaba a Anna Simón, Pilar Rubio o Mónica Cruz como posibles candidatas.

Tras ella, le llegaba el turno al protagonista y favorito indiscutible de las redes sociales: Cuervo. Honrando al fallecido Pau Donés al interpretar la canción de 'Es Lo Que Tu Me Das' de Jarabe de Palo volvió a enamorar a todos con su puesta en escena y su talento a pesar de haber dicho en repetidas ocasiones que no se dedicaba a la música profesionalmente. Álvaro Benito, Aitor Ocio, Adrián Lastra o Fonsi Nieto volvieron a repetirse como nombres que podrían estar ocultos bajo su máscara. Sin embargo, para las redes sociales su identidad se encuentra bastante clara: quién se oculta bajo sus plumas no es otro Jorge Lorenzo.

AL BANO SE QUITA LA MÁSCARA DE GIRASOL

Por último, Girasol fue el que terminó por subir al escenario durante la noche. Dejando a todos con los pelos de punta arrasó cantando 'The Show Must Go On’ de Queen con una escenificación increíble. Sin embargo, al igual que con Pavo Real, su talento y voz de poco le sirvieron en las votaciones. Tras perder la ronda final contra Caniche y Cuervo, Girasol se quedaba a las puertas de la gran final. Lo hacía revelando al mundo que quién se ocultaba bajo sus pétalos no era otro que el mítico artista internacional italiano, Al Bano. Una teoría que llevaba rondando por la mente de los investigadores desde los primeros programas que quedaron gratamente sorprendidos y agradecidos de poder contar con una persona de su talento y profesionalidad en Mask Singer.

EL PRÓXIMO MIÉRCOLES, LA FINAL DE MASK SINGER

Con la eliminación de Girasol y Pavo Real, la primera edición de Mask Singer: adivina quién canta ya tiene a sus cuatro finalistas. Catrina, Camaleón, Cuervo y Caniche se tendrán que ver las caras de nuevo el próximo miércoles en una gala en la que uno de ellos vencerá y en donde podremos conocer al fin quién se oculta bajo las máscaras de los últimos cuatro concursantes.