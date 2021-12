Este jueves 30 de diciembre los espectadores se vuelven a encontrar con la pandilla de Sé lo que hicisteis, aquel irreverente y ácido programa que desgranaba lo mejor y lo peor de la televisión en la sobremesa de laSexta.

Hace ya 10 años que Berta Collado, Pilar Rubio, Cristina Pedroche, Miki Nadal y compañía dejaron de hacer aquellos sketches tan característicos. Los años han pasado para todos y Atresmedia ha querido reunir a los protagonistas para cumplir los deseos de los más nostálgicos.

Patricia Conde y compañía vuelven al prime time de Neox para las 'precampanadas' este jueves 30 de diciembre en el especial Feliz Año Neox: Sé lo que hicisteis... los últimos diez años. Sin embargo, habrá una gran ausencia, la de Ángel Martín.

Por qué no está Ángel Martín en el reencuentro de Sé lo que hicisteis

El humorista es el único del elenco que no está en esta nueva entrega del mítico programa. Según informa ElConfiTV, ha sido el propio Ángel Martín el que ha declinado la oferta de la cadena y la productora. El programa lleva grabado poco más de una semana.

No han trascendido los motivos que han llevado al presentador a negarse a participar en la resurrección por unas horas del programa que le dio la fama.

Estos últimos meses, Ángel Martín ha estado sumergido en la presentación de su libro Por si las voces vuelven, en el que relata el brote psicótico que sufrió en 2017 y que le llevó al ingreso hospitalario durante varias semanas.

"Les dije a las enfermeras 'me tenéis hasta el rabo, vamos en una nave y me estáis haciendo perder tiempo", contó a Ana Morgade sobre su llegada al área psiquiátrica del Hospital Puerta de Hierro en su entrevista en yu, No te pierdas nada.