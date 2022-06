¿Podría entrar Amber Heard en la cárcel si se confirma que 'fabricó' sus pruebas?

Te interesa Johnny Depp y Amber Heard: los momentos y declaraciones más impactantes del juicio

Tras casi siete semanas de testimonios orales, el 27 de mayo terminó el juicio que enfrentan Johnny Depp y Amber Heard por difamación. Este martes han empezado las deliberaciones del jurado que en los próximos días dictará sentencia en este proceso legal.

Ahora bien, si una vez se de el fallo, Amber Heard pierde, ¿qué consecuencias podría enfrentar?

En este proceso judicial que está teniendo lugar en la corte de Virginia, no se pueden presentar cargos penales contra Heard o Depp, ya que se trata de un juicio civil y no penal. Por lo tanto, no hay posibilidades de que alguno de los implicados entre en prisión.

No obstante, algunos especialistas en la materia afirman que Heard podría ser llevada a juicio por perjurio y falso testimonio en el caso de que se compruebe que ha "fabricado" las pruebas.

Concretamente, Aaron Minc, abogado especializado en casos de difamación, está convencido que cada vez hay más "indicios" que "demuestran" que hay una "fabricación" de pruebas por parte de la actriz. "Pienso que, a medida que transcurre este caso, estamos viendo cada vez más evidencias de que ha mentido bajo juramento. Y eso implica cruzar una línea", ha manifestado Minc en una entrevista con el portal de noticias Joe.

En este caso, el jurista asegura que la fiscalía y los magistrados no tendrán piedad con la protagonista de Aquaman porque habría "ofendido" a todo el sistema judicial de su país. Mic ha sostenido que si Heard pierde el juicio, podría ingresar en prisión.

Johnny Depp busca una compensación económica de 50 millones de dólares, más 350 mil dólares adicionales por gastos punitivos, honorarios y pagos de corte.

Por su parte, Heard contrademandó al actor por 100 millones de dólares, por señalar que las acusaciones de la actriz eran un bulo.

En ese sentido y dependiendo del fallo, quien pierda tendrá que pagar las cifras estimadas.

¿Cuándo se podrá conocer el veredicto final?

Este martes 31 de mayo, el jurado participó en el segundo día de deliberaciones sin llegar a un veredicto final sobre el caso.

El proceso se reanudará este miércoles 1 de junio en el Tribunal del Circuito del Condado de Fairfax. Según han informado los expertos en el tema, se espera que ahora sí se pueda llegar a un veredicto por unanimidad.

Durante esta jornada de deliberaciones, la jueza Penney Azcarate se reunió con los abogados de los implicados porque al jurado le surgió una duda en el momento de la deliberación. El jurado necesitaba alguna orientación sobre cómo manejar los reclamos de difamación de Depp.

Los miembros del jurado necesitaban saber si debían mirar el titular de forma aislada o como parte del artículo de opinión completo. El titular es el siguiente: "Hablé en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar".

Ante esta declaración, llegaba la consulta del jurado popular: "¿La pregunta número tres, 'La declaración es falsa', se relaciona con el titular... o se relaciona con el contenido de la declaración y todo lo escrito en el artículo de opinión?"

La decisión final que tomó la jueza fue mirar el titular de forma aislada y decidir si, por si mismo, es difamatorio, sin considerar los demás apartados del artículo completo.

La consulta de la jueza estaba relacionada con el artículo que Amber Heard publicó en The Washington Post en el año 2018, donde se describió a si misma como víctima de abuso doméstico.

El jurado no busca un culpable y una víctima. Esto es así porque ninguno de los dos actores implicados ha realizado una denuncia por agresión, por lo que no se trata de un caso penal.

La labor del jurado consiste en decidir si verdaderamente hubo difamación por parte de Johnny Depp o de Amber Heard. Además, la decisión puede ser apelada.

Según un formulario al que ha tenido acceso el diario El País, el jurado deberá contestar en un documento a preguntas sobre si Heard ha probado todos los elementos de la difamación o si Depp ha demostrado con pruebas de mayor peso que la declaración era falsa.

Cuando el jurado alcance una respuesta definitiva, deberá poner una cifra respecto a la compensación de quien declaren ganador del juicio.