La polémica entre Taylor Swift y Scooter Braun ya tiene fecha de estreno en forma de documental

Si no es por sus conciertos, es por su música, y si no, por otros proyectos, pero Taylor Swift no deja de estar en el foco de la actualidad. Ahora, lo hace por el estreno del documental Taylor Swift vs Scooter Braun: Bad Blood, el cual narra la polémica entre la artista y el productor.

De hecho, su estreno coincide con el anuncio de Braun en el que ha informado de que deja su trabajo en la música después de 23 años. Y es que HBO estrenará la serie documental este viernes, 21 de junio.

Se trata de dos episodios de 60 minutos cada uno en los que se habla de la intensa disputa profesional entre Swift y Braun, que marcó un antes y un después no solo en la carrera de la cantante de Love Story, sino en la historia de la música.

La serie documental cuenta el conflicto entre la cantante y el manager musical, con 300 millones de por medio y lo que ocurrió cuando Braun finalmente se hizo con los masters de los primeros seis álbumes de la cantante en 2019 al adquirir el que había sido el sello discográfico de Swift, Big Machine Records.

Así fue la disputa

El primer episodio del documental cuenta la primera cara de la moneda: cómo todos aquellos que conocen bien a la estrella del pop defienden cómo ella es un icono a través de su faceta como músico y compositora, que demuestran su talento.

Ellos defienden que la autora de Loversiempre ha sido traicionada por hombres que han estado en el poder. A pesar de la misoginia, insisten en que la artista se ha hecho un hueco indiscutible en la industria musical.

Es en el segundo episodio es donde se cuenta la otra versión: cómo se ofreció a Taylor Swift comprar los derechos de sus canciones, pero ella se negó. Por ello, expertos de la industria se plantean si la artista es una mujer de negocios que utiliza la manipulación y usó a sus fans para estar en contra de Scooter Braun.

Así, la serie documental aborda por un lado cómo Taylor asegura que la venta de los masters se realizó sin consultarla, pero Braun, por su parte, asegura que ella se negó a negociar.

Cabe recordar que, a partir de dicho momento, Taylor Swift decidió regrabar esos seis álbumes de los que no dispone los derechos, e insta a sus fans a no comprar o reproducir las viejas versiones. La artista se ha convertido así en una inspiración y un ejemplo para otros artistas.