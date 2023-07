El público de 'Tu cara me suena' hace la ola a Miriam Rodríguez después de verla imitar a Sia

Miriam Rodríguez lo ha vuelto a hacer. La concursante de Tu cara me suena enmudeció al público de plató con su actuación en la primera semifinal del programa.

La gallega se convirtió en Sia para cantar Alive y, al terminar de cantar, consiguió que la gente se pusiese en pie en la grada para hacerle la ola.

"Yo creo que un gol en la final del Mundial no se celebra como la actuación que acabas de hacer", le dijo Manel Fuentes al ver la reacción de los asistentes a la gala. "¡Lo que te has perdido!", señaló a la cantante, que no pudo ver la reacción por llevar los ojos cubiertos por el característico flequillo de Sia.

Miriam respondió emocionada y nerviosa. "Estaba asilada, tengo ganas de llorar ahora mismo", le confesó al presentador antes de escuchar las valoraciones del jurado, que celebró su actuación con grandes halagos. "Ha sido una demostración de abanico de tu portento, que es tu garganta y tú vas a hacer lo que te dé la gana siempre", le dijo Chenoa.

La cantante, presentadora deTómatelo menos en serio, le dio 12 puntos en el momento de la valoraciones, los mismos que Àngel Llàcer. Lolitay Carlos Latre se quedaron en 10. El público le dio 10 puntos y quedó segunda de la noche por detrás de Jadel.

Los 21 puntos que sumó Miriam en la gala subieron al marcador general dándole la victoria en la primera semifinal. Miriam es la primera finalista de Tu cara me suena 10 y no tendrá que competir en la segunda semifinal. Imitará a Jennifer Lopez y se librará de tener que recibir las valoraciones de público y jurado.