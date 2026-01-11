Qué cantantes están nominados a los Globos de Oro 2026

Miley Cyrus en los Globos de Oro 2025 | Matt Winkelmeyer / WireImage / Getty Images

Los Globos de Oro celebran su 83.ª edición este domingo por la madrugada. Entre los nominados, encontramos grandes películas como Wicked: Parte II, Frankenstein o Los pecadores; mientras que en las series tenemos a The White Lotus o Severance. Este año, incluso España tiene una gran representación en los premios con la desgarradora Sirât, la cual acaparó muchas miradas en 2025 en festivales como el de Cannes.

Entre las distintas categorías también encontramos algunas destinadas a la música como Mejor canción original, Mejor banda sonora y Mejor actriz de musical o comedia televisiva, en las cuales se encuentran artistas de renombre como Miley Cyrus, Ariana Grande, Cynthia Erivo o EJAE, de HUNTR/X.

A continuación, te contamos cuáles son los cantantes que se encuentran nominados en los Globos de Oro 2026:

Miley Cyrus - 'Dream As One'

Este tema, compuesto para el éxito taquillero de James Cameron, se encuentra en los créditos de la cinta que expande el universo de Avatar. La letra habla sobre unidad, amor y resurgimiento, teniendo al fuego como símbolo constante. Además, Dream As One guarda relación con una experiencia personal de la artista.

La canción fue creada por la propia Miley Cyrus junto a Andrew Wyatt, Mark Ronson y Simon Franglen.

Ariana Grande - 'Wicked: For Good'

En este caso, Ariana Grande opta por el galardón a Mejor actuación de una actriz en un papel secundario por su personaje de Glinda en Wicked: Parte II. ¡Y es una de las favoritas para llevarse el premio!

Además, The Girl in the Bubble, tema que interpreta hacia el final de la película, está también nominada a Mejor canción original gracias a la composición de Stephen Schwartz.

Cynthia Erivo - 'Wicked: For Good'

Cynthia Erivo deslumbró a todos con su actuación en Wicked: Parte II, un papel por el que ha sido nominada a Mejor interpretación femenina en una película: musical o comedia.

Además, también está nominada una de las canciones que interpreta, No Place Like Home, que está compuesta por Stephen Schwartz.

EJAE, de HUNTR/X - 'Golden'

Si hay un tema que ha sonado constantemente en las radios y casas de todo el mundo este 2025, ese ha sido Golden, de la película Las guerreras K-pop. Esta canción nos invita a abandonar nuestras inseguridades y tomar el camino de la autoaceptación y el "brillo" personal.

En este caso, el tema está compuesto por la cantante EJAE, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun y Mark Sonnenblick.

Selena Gómez - 'Solo asesinatos en el edificio'

Otra de las cantantes nominadas por su labor como actriz es Selena Gomez, quien ha formado parte de las cinco temporadas de Solo asesinatos en el edificio.

La serie por la que ha recibido su nominación a Mejor actriz de musical o comedia televisiva sigue la historia de tres vecinos que comparten una obsesión por los crímenes reales y los pódcast de true crime, por lo que se ven envueltos en tramas de asesinatos.