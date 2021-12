¿Por qué no está Berta Collado en el especial de 'Sé lo que hicisteis...'? Su amiga Patricia Conde explica la ausencia

Berta Collado es una de las grandes ausencias del especial 10 años de Sé lo que hicisteis... que Neox emite este jueves 30 de diciembre. La periodista, una de las reporteras del programa de laSexta, no pudo estar en la cita de manera presencial (sí de manera telemática) por problemas de salud.

"Por la mierda del bicho, tuve que estar telemáticamente. Aún así, el espíritu monguer, 10 años después, sigue intacto. . Qué bonito es comprobar que todos seguimos siendo idiotas y ya polliviejis 🤣❤️", escribió este miércoles en Instagram para aclarar su ausencia, de la que dio más datos su compañera y amiga Patricia Conde.

La presentadora publicó un álbum con cuatro fotos de las dos y un extenso mensaje a su compañera.

"No me olvido de ti, amiga", escribe Patricia Conde que horas antes había publicado un extenso mensaje junto a las fotos del especial décimo aniversario y también una imagen de Ángel Martín, el otro ausente de la noche.

"¡Qué disgusto más grande cuando llegué a Globomedia a a las 7 a.m y me dijeron que te acababas de ir. En este reencuentro no podía faltar la protagonista indiscutible de los últimos tiempos, la PCR, que es la palabra más pronunciada después de Covid. Ya podías haber dado positivo en alcoholemia o embarazo amiga 😝…", continúa con ironía. "Es broma, me alegro de que después de todo no hayas tenido síntomas y hayas estado bien. Te echamos mucho de menos aunque te teníamos bien cerquita a través de videollamada".

Patricia Conde termina su publicación con un bonito mensaje a su compañera: "Ha sido muy guay conocerte y currar contigo. Eres genial, igual de gamberra que de sensible, inteligente y divertida… como dice #martimcfly 'Nos vemos en el futuro'. Hasta pronto, rubia! Un beso enorme".

"No le teníamos miedo a nada"

Antes del mensaje a Berta Collado, Patricia Conde se puso nostálgica al recordar cómo era trabajar en la tele hace 10 años.

"Las cosas en televisión han cambiado mucho y si hay algo que llamó la atención de #SLQH es que no le teníamos miedo a nada", escribe la presentadora, que salía a escena "sin saber lo que iba a pasar y sin haber leído una sola página del guion porque lo estaban terminado" justo cuando empezaba el directo. "Allá iba yo… muerta de miedo y descojonada de la risa al mismo tiempo".

"No sé si os ha pasado alguna vez. Era una mezcla de miedo y emoción, pero siempre con la confianza de que si me caía mis compañeros me iban a recoger".

A ella quien la salvó fue Mario Casas en uno de los momentos más divertidos y memorables del programa.