"¡Que te jodan!": la venganza de Winona Ryder contra la compañera que la acosó y pegó en el instituto

Tenía solo 17 años cuando Beetlejuice la colocó como una promesa del cine. La película de Tim Burton, del año 88, la encumbró como una de las actrices más reconocidas y a partir de ese momento empezó a encadenar un proyecto detrás de otro.

Sin embargo, todo se vino abajo unos años después, en 2001, cuando era detenida por llevarse prendas de ropa valoradas en más de 5.000 euros de la tienda Saks de Beverly Hills. Su vídeo en aquel centro comercial corrió como la pólvora y dinamitó su carrera durante casi 14 años.

Pero Winona Ryder ha resurgido de sus cenizas. La actriz interpreta en Stranger Things a Joyce, la madre de Will Byers y ambos son personajes principales de la serie de los hermanos Duffer.

No es la primera vez que Winona tiene que hacer frente a una situación complicada. Sus compañeras del instituto Kenilworth (en Nueva Yersey) la acosaban. No le hicieron la vida fácil escolar fácil, todo lo contrario.

Que fuese fanática de los Sex Pistols y vistiese con camisetas rockeras fue el detonante. No encajaba con el resto de alumnas, que preferían otro tipo de estética y tenían otros gustos. Incluso llegaron a darle una paliza.

"Yo llevaba una camiseta de chico de Salvation Army. Mientras iba al baño, oí a alguien gritar: '¡Eh, maricón!' Entonces, me estamparon la cabeza contra una taquilla, me caí al suelo y empezaron a darme patadas. Tuvieron que darme puntos", recordó en una entrevista con V Magazine en el año 2013.

Las cosas no mejoraron y Ryder no guarda buenos recuerdos de su etapa del instituto, en la que los alumnos se reían de ella por su faceta de actriz y la llamaban "bruja". Pero la venganza es un plato que se sirve frío y lejos de utilizar la violencia, la actriz le puso los puntos sobre las íes a una de sus acosadoras.

"Entré en una cafetería de Petaluma (California) y me topé con una de las chicas que me patearon. Me dijo, 'Winona, Winona, ¿me das un autógrafo?' y yo le dije, '¿No te acuerdas de mí? Iba a Kenilworth. ¿Recuerdas cuando en séptimo le diste una paliza a una chica?". Ella respondió, 'Más o menos' y yo le dije: "Era yo. ¡Que te jodan!", reconoció Ryder.

La acosadora se quedó sin autógrafo. Y esperamos que muerta de la vergüenza.