Quién es Aura Garrido, la actriz ha conquistado a Mario Casas: su edad, sus hobbys y su mayor inseguridad

Te interesa Mario Casas y Aura Garrido están juntos

Como un camaleón, Aura Garrido es capaz de meterse en la piel de su personaje como quien se sumerge a bucear en un océano de profundidades.

Prepara sus guiones concienzudamente, con la responsabilidad de alguien que ama su profesión. Pero no considera que su vida sea diferente a la del resto de mortales. Los viajes, las alfombras rojas y las entrevistas forman parte de su trabajo.

"Estas cosas son excepcionales, pero al final yo me levanto por la mañana, desayuno, me voy a trabajar y luego vuelvo a mi casa cansada. Hago lo mismo que todos", dijo en una charla con El Mundo.

Toca el piano desde pequeña y se matriculó en Antropología

Su padre es compositor y director de orquesta. Su madre, pintora. El mundo del arte no solo corre por sus venas, sino que lo ha mamado desde bien pequeñita. Nació en Madrid hace 33 años.

Estudió y tocó el piano durante tantos años que llegó a pensar que se dedicaría a ello de manera profesional, aunque su sueño era ser actriz. Sin embargo, tenía dudas. La interpretación era un mundo difícil y llegó a plantearse otros caminos. Casi se matricula en Medicina. No lo hizo, optó por Antropología. Siempre ha sentido mucha curiosidad por todo.

Ha estado nominada en a los Premios Goya en dos ocasiones, ambas antes de cumplir los 25 años, por las películas Planes para Mañana (2011) y Stockholm (2014)

"Vivo siempre con miedo a fallar y que ese fallo sea el fin de todo"

Su formación en la interpretación llegó con en la escuela de Arte Dramático de Madrid, lugar donde se dio cuenta de que debía centrar todos sus esfuerzos en una profesión muy exigente.

La presión de encadenar un trabajo detrás de otro para no dejar de facturar también está ahí. "La mayor parte de actores no pueden vivir de su trabajo. Esto suma mucha presión y muchísima exigencia. Sobre todo, autoexigencia porque nunca sabes cuándo va a ser la última vez que te llamen para darte un trabajo. Vivo siempre con miedo a fallar y que ese fallo sea el fin de todo", contó a El Mundo.

Eso sí, su vida personal y la estabilidad de su salud mental está muy por encima de sus desempeños laborales. Así, si un proyecto no cuadra con ella, lo descarta. "Me ofrecieron un proyecto que eran muchos meses en otro país y en ese momento, personalmente estaba en otro lugar y no quería", contó en su charla con Pantomima Full en yu, No te pierdas nada.

Protagonista de un videoclip de Love of Lesbian

Garrido protagonizó hace ya 10 años el videoclip oficial de Wio, antenas y pijamas, un tema incluido en el disco La noche eterna. Los días no vividos de la banda Love of Lesbian.

"Fue bastante complejo, tenía mucha acción, muchas cosas sucediendo alrededor y una coreografía bastante compleja, hubo que practicar mucho", recordó la actriz sobre el rodaje del clip.

Por qué se fue de El Ministerio del Tiempo: un gran motivo

La serie de TVE hizo que su nombre se popularizase entre el público más joven. Aura Garrido era en El Ministerio de Tiempo Amelia Folch, la protagonista femenina principal de la primera a la tercera temporada.

Sin embargo, a partir de la tercera entrega, su personaje solo aparece de manera puntual. Los compromisos la obligaron a tener que reducir su presencia en la trama. "Estoy poco en los nuevos episodios por compromisos laborales anteriores. Agradezco que la productora haya conseguido que me hayan dejado estar", contó cuando se presentó la cuarta temporada de la serie.

Lejos de abandonar la ficción española para protagonizar un blockbuster, la actriz renunció para continuar su formación como actriz. "Hace seis años que estoy detrás de un curso en Estados Unidos con un maestro de la interpretación, John Strasberg, pero nunca acabábamos de cuadrar las fechas", aseguró.

"Me había comprometido con él. Hablé con el productor, lo entendió perfectamente y me dio todo su apoyo para que viajara cuando fuera necesario y volviera en cuanto pudiera. No hay más. Toda la temporada de mi personaje se ha gestionado en función de esto", contó en la revista Yo Dona.

Uno de sus papeles más difíciles: ocho horas de maquillaje

Garrido recordó en su paso por yu, No te pierdas nada uno de sus trabajos más complicados. En La Piel Fría, película dirigida por Xavier Gens, tenía que caracterizarse cada día durante ocho horas para interpretar a su personaje, una extraña criatura marina.

"Hay personajes que me han costado mucho, pero hay una película (La piel Fría) en la que hacía de bicho marino, donde no hablaba y tenía ocho horas de maquillaje. No hablaba, solo me movía", dijo.

Iban a rodarla en Islandia pero hacía tanto frío para la actriz que optaron por Lanzarote. "Llevaba un traje proestético que me pegaban cada día por partes, no podía ni subir de peso ni bajar de peso, así que tenía que llevar una dieta super estricta, cosa que yo llevo fatal. Fueron ocho horas de maquillaje y dos de desmaquillaje", recordó.