Quién ganó el Goya a Mejor canción original el año pasado

Los Premios Goya llegan este 2026 con una nueva edición cargada de música. Este sábado 28 de febrero en Barcelona la ceremonia ya parte con Rigoberta Bandini como maestra de ceremonias, que conducirá la gala junto al actor Luis Tosar.

La ganadora del Goya en 2024 a Mejor canción original por Yo solo quiero amor, que compuso para la película Te estoy amando locamente, presentará así una gala que se espera de lo más musical.

Además de las actuaciones musicales son cinco composiciones las que compiten por el cabezón en la 40ª edición de los premios. Entre los candidatos se incluyen Leiva, Alba Flores y Silvia Pérez Cruz.

De hecho, los Premios Goya 2026 podrían darle el tercer cabezón a Leiva, que ha estado nominado en dos ocasiones a esta candidatura y en las dos ocasiones se alzó con el premio. En 2018 lo conquistó por La Llamada, la canción compuesta para la película de Los Javis, y en 2023 se llevó el premio por Sintiéndolo mucho, su colaboración con Joaquín Sabina para el documental homónimo.

También Silvia Pérez Cruz opta a su tercer galardón. La cantante catalana recibió el premio en 2012 por No te puedo encontrar, la canción compuesta para la película Blancanieves, y en 2017 por Cerca de tu casa, de la película homónima de Eduard Cortés.

Pero, ¿qué canción ganó el Goya a Mejor canción?

El premiado debut cinematográfico de C. Tangana

Antón Álvarez (C. Tangana), Yerai Cortés y La Tania se alzaron en 2025 con el cabezón a Mejor canción original.

Fue con la canciónLos Almendros, compuesta para la película documental La guitarra flamenca de Yerai Cortés y que Yerai interpreta junto a su novia, La Tania.

Precisamente, fue la artitsta la encargada de recoger el premio mientras sus dos compañeros la observaban felices desde el fondo del escenario. "Muchísimas gracias. Os juro por mi vida que no me lo puedo creer. Gracias de corazón. Gracias a Pucho y a Yerai por haber hecho esto. Gracias a las compañeras de nominación, gracias a mi familia, a todos los que han hecho estoy y que estoy muy feliz y que... Gracias a la vida", dijo la emocionada.

Los Almendros es una composición flamenca con influencias del compás de bulerías, donde se nota la firma de C. Tangana, quien debutaba precisamente en cine con este documental que se llevó también el premios a Mejor documental.

Las cinco canciones nominadas al Goya 2026

La Arepera - Paloma Peñarrubia Ruiz (Caigan las rosas blancas)

Flores para Antonio - Alba Flores y Silvia Pérez Cruz (Flores para Antonio)

Hasta que me quede sin voz - Leiva (Hasta que me quede sin voz)

Y mientras tanto, canto - Víctor Manuel (La Cena)