Esta es la canción favorita para ganar en los Premios Goya 2026, según los oyentes de Europa FM

Los Premios Goya 2026 se celebran este sábado 28 de febrero en el Auditori Forum CCIB de Barcelona, donde se entregarán los galardones al mejor cine español del año. Sin embargo, también hay un pequeño hueco para la música, como ocurre con la categoría Mejor canción original.

En la última edición de 2025, los miembros de la Academia de Cine entregaron esta estatuilla a Los Almendros, la composición de Antón Álvarez (más conocido como C. Tangana), Yerai Cortés y La Tania para La guitarra flamenca de Yerai Cortés, que también ganó a Mejor película documental.

En la actual edición de los Premios Goya, cinco nuevas canciones buscan alzarse con la victoria: La Arepera, compuesta por Albertina Carri y Paloma Peñarrubia Ruiz para ¡Caigan las rosas blancas!; Flores para Antonio, de Alba Flores y Sílvia Pérez Cruz para el documental homónimo; Hasta que me quede sin voz, de la película de Leiva; Y mientras tanto, canto de Víctor Manuel para La cena y Caminar el tiempo de Blanca Paloma, Jose Pablo Polo y Luis Ivars para Parecido a un asesinato.

'Hasta que me quede sin voz', la gran favorita

En Europa FM lanzamos una encuesta para que nuestros oyentes votaran por su canción favorita para llevarse el cabezón en los Premios Goya 2026, y Hasta que me quede sin voz de Leiva ha arrasado con 116 votos. Por detrás se sitúan Flores para Antonio (47) y Caminar el tiempo (43).

La canción comparte nombre con el documental de Leiva y se presenta como una declaración honesta sobre un mundo superficial y sobre la necesidad de cuidarse mejor: "He andado desquiciado de más / Dándome la espalda / Siempre esas voces, esas voces fantasma / Creo que tengo que frenar / Tomarlo con calma", dice la letra.