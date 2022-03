Quiénes han sido los ganadores de las otras ocho ediciones de 'Tu Cara Me Suena'

A falta de unas pocas horas para la Gran Final de la novena temporada de Tu Cara Me Suena, el listón de los nombres involucrados en esta gala, como cada año, es muy alto. Los cuatro miembros del jurado Àngel Llàcer, Lolita, Carlos Latre y Chenoa, tendrán que elegir al nuevo ganador del formato de Antena 3, de entre cinco concursantes. ¿Pero recuerdas a los ganadores de las ediciones anteriores?

Angy Fernández (Tu Cara Me Suena 2011)

Tras su etapa de éxitos en Factor X, Física o química o Torrente, la cantante y actriz española de ahora 31 años, vio renacer su popularidad tras su paso por Tu Cara Me Suena.

Con una final en la que pudo decidir a quién imitar, la artista se decantó por su ídolo musical desde que era pequeña: Christina Aguilera. Pequeñita pero matona, Angy Fernández se comió el escenario durante la actuación y, tras un sinfín de llamadas a su favor, se proclamó como ganadora absoluta de la primera edición de Tu Cara Me Suena, en el año 2011, cuando la cantante rondaba tan solo los 20 años.

¿El tema escogido? Lady Marmalade, Banda sonora de Moulin Rouge.

Roko (Tu Cara Me Suena 2 - 2012-2013)

Roko, de 32 años, ya era conocida gracias al formato televisivo El número 1, y, aunque Jadel le quitó la medalla de oro, consiguió hacerse un hueco entre la audiencia, logrando que su nombre fuese cada vez más sondado.

Se podría decir que esto le dio el impulso suficiente para convertirse en una de los concursantes de la segunda edición de Tu Cara Me Suena. Y menos mal, porque gracias al tema Goldfinger, de Shirley Bassey, se convirtió en la segunda ganadora del programa de imitaciones de Atresmedia, con 23 años.

Edurne (Tu Cara Me Suena 3 - 2013-2014)

Edurne es otra cantante, y también conocida por un talent show, aunque esta vez se trata de Operación Triunfo. La artista, de 36 años, supo meterse al público y al jurado en el bolsillo con una interpretación brillante y digna de estar en la gran final del programa de imitaciones.

Su interpretación de Christina Aguilera con el tema Hurt llevó a Ángel Llacer a pedir que todos la votaran, y a que Mónica Naranjo le diera las gracias por hacerle disfrutar actuación tras actuación.

¿El resultado? Un 60% de los votos y el título de ganadora entre sus manos.

Ruth Lorenzo (Tu Cara Me Suena 4 - 2015-2016)

De nuevo una mujer, de nuevo cantante, y de nuevo salida de un programa de televisión, concretamente Factor X de Reino Unido. Aunque esta vez, la artista cuenta con la peculiaridad de haber representado a España en el festival de Eurovisión 2014, donde obtuvo la novena posición.

Se trata de Ruth Lorenzo que, en esta ocasión, ponía el broche de oro a la Gala Final de Tu Cara Me Suena 4. La cantante se metió en la piel de nada más, y nada menos que Jennifer Hudson y su canción de leyenda And I am Telling You I’m Not Going. Así, la artista de 39 años se hizo con la primera posición y, a pesar de no haber obtenido la victoria en el festival eurovisivo, se convirtió en la ganadora de su edición, que no es poco.

Blas Cantó (Tu Cara Me Suena 5 - 2016-2017)

¡Y hablando de Eurovisión! El siguiente ganador también pisó el escenario del gran festival internacional de la música. Tras haber puesto punto final a su historia con Auryn, Blas Cantó comenzaba a dar sus primeros pasos en solitario.

¿La mejor manera de consolidarse en el panorama musical del momento? Participar en un talent show de la talla de Tu Cara Me Suena 5. Así arrancaba esta nueva edición del formato con el artista como una de las grandes apuestas. Y, desde luego, todo aquel que apostó por él, se llevó el gato al agua. ¿La razón? Blas Cantó se alzó como el quinto ganador de Tu cara me suena, con el tema ¿Y cómo es él?, de Marc Anthony.

Miquel Fernández (Tu Cara Me Suena 6 - 2017-2018)

Miquel Fernández es la excepción que confirma la regla de que el ganador de Tu Cara Me Suena tiene que ser siempre un cantante. Aunque, además de actor, también es un gran intérprete musical. La sexta temporada de u Cara Me Suen vio crecer al artista gala tras gala, hasta convertirse en el mismísimo ganador.

¿La imitación que le coronó? Pablo López. ¿Y el tema? No podía ser otro que El Patio.

María Villalón (Tu Cara Me Suena 7 - 2018-2019)

Tras el triunfo del actor, María Villalón, de 32 años, continuó con lo que ya era toda una tradición en el talent show de imitaciones. Esta vez, la malagueña reservó para la gran Gala Final sus mejores fuerzas, jugada maestra, por cierto. Ya que, gracias a su brillante interpretación de Pasión Vega y su tema Ojos verdes, se alzó como la ganadora de la séptima edición de Tu cara me suena.

Jorge González (Tu Cara Me Suena 8 - 2020-2021)

La octava temporada fue la edición más larga y accidentada de Tu Cara Me Suena, interrumpida por culpa de la pandemia. Pero, aunque a veces se empieza con mal pie, hay situaciones que solo necesitan un poco de tiempo para remontar.

Fue este precisamente el caso de la penúltima edición del programa, que terminó por todo lo alto y, por supuesto, con un ganador a su altura. Se trata de Jorge González, que su brillante imitación de Mi héroe de Antonio Orozco, le llevó a hacerse con la medalla de oro.