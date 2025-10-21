Quiénes son los invitados hoy de 'Pasapalabra': así son Elisa Matilla, Goyo Jiménez, Cristina Gallego y Yunke

Si por algo se caracteriza Pasapalabra es por su dinamismo. Estos próximos días, los concursantes estarán acompañados de una serie de celebridades que darán juego al programa. Elisa Matilla, Goyo Jiménez, Cristina Gallego y Yunke son los nuevos invitados del programa. ¿Quiénes son? ¿Cuáles han sido sus trayectorias profesionales? Te lo contamos con todo lujo de detalles.

Elisa Matilla

Si por algo destaca Elisa Matilla es por su versatilidad escénica. La actriz andaluza cuenta con experiencia en televisión, cine y teatro. A sus 16 años dio sus primeros pasos en el teatro y posteriormente ingresó en la Escuela de Arte Dramático de Sevilla.

Su debut televisivo se produjo con Pero ¿esto qué es?, Más tarde, dio el salto a la gran pantalla con la película Yo soy esa. También ha participado en formatos ficticios de televisión como Todos los hombres sois iguales, 7 vidas y Aquí no hay quien viva.

Goyo Jiménez

Se trata de uno de los cómicos de mayor renombre en nuestro país. El colaborador de Onda Cero en Más de Unopondrá la guinda en Pasapalabra con su humor tan característico. Nacido en Melilla y criado en Albacete, Goyo, estudió Derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha. Este fue su paso previo antes de cursar la interpretación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) de Madrid.

Su trayectoria como cómico le ha llevado a dar sus primeros shows en El club de la comedia y otros formatos como Esto no es serio, La hora de José Mota, Órbita Laika o Pánico en el plató.

Cristina Gallego

Tal vez te suene por formatos como El Intermedio o en la película Vacaciones de Verano de Santiago Segura. La cómica ha sido indispensable en el universo de Atresmedia. La actriz proviene de Cáceres y con 18 años, decidió mudarse a Madrid para dar sus primeros pasos en su carrera profesional. Su primera toma de contacto con el mundo del arte fue con el ballet clásico. "Empecé muy pequeñita y le dediqué ocho años", contó en una entrevista en Grada.

Sin embargo, tuvo que abandonar el baile, ya que se vio "obligada a dejarlo por problemas físicos". Eso no le impidió triunfar en el teatro a través de obras de directores como Miguel Ángel Lamata, Emilio del Valle y Luciano Cáceres, entre muchos otros.

Yunke

Yunke es sin duda uno de los rostros más conocidos de la televisión. Salvador Vicent Martínez proviene de La Vilavella (Castellón) y es reconocido por haber ganado tres veces el título del mejor mago del mundo. Además, es colaborador en El Hormiguero.

Tras acabar la mili con 19 años, comenzó en el mundo de la magia. A partir de ahí le ha seguido una trayectoria con espectáculos destacados como Origen o Hangar 52. Como curiosidad, gracias a su inmensa trayectoria que le ha llevado a traer magia a distintos lugares del mundo, el valenciano cuenta con mención honorífica de La Familia Real de Mónaco, según cuenta El Español.