El regalo que Woody Allen hizo a Penélope Cruz y Javier Bardem por su boda... Y que nunca llegó

Penélope Cruz ha vuelto a El Hormiguero pero no lo ha hecho sola. La acompañaban Luis Tosar y Juan Diego Botto, sus compañeros en En los márgenes, una película escrita y dirigida por Botto, al que además la madrileña desveló que conoce "desde los 13 años". El film, que narra el drama social que suponen los desahucios en una época de crisis económica, llega a los cines este 7 de octubre.

Pero como es costumbre en El Hormiguero, no todo iba a ser promoción. Aunque Botto destacó el talento de Penélope y Luis Tosar para la interpretación, también hubo tiempo para las anécdotas.

La más destacada -y hasta ahora desconocida- la contó Penélope Cruz, que recordó el detalle que Woody Allen quiso tener con ella y con Javier Bardem con motivo de su boda.

Los actores, que precisamente comenzaron a enamorarse durante el rodaje en 2007 de Vicky Cristina Barcelona a las órdenes de Woody Allen, se casaron en julio de 2010 en una boda íntima y secreta de la que casi 12 años después han trascendido poquísimos detalles.

No es nada nuevo que Pe y Bardem guardan su intimidad con estricto recelo. Por este motivo son uno de los objetivos más cotizados de los paparazzi, que cada verano buscan fotografiar sus vacaciones en familia sin apenas éxito.

Pablo Motos le preguntaba directamente a la actriz cuál había sido el regalo que Woody Allen les había hecho con motivo del enlace. Sorprendida y algo incrédula, Penélope Cruz respondía que "nada". "Nos dijo que nos lo mandaría algún día pero eso, de momento, no ha llegado", aclaraba. Han pasado 12 años desde su boda y 14 desde el estreno de Vicky Cristina Barcelona, así que parece que Cruz ya se ha resignado a no recibirlo.

"Era una escena en la que nosotros nos teníamos que besar y a él no le gustaba dirigir esas escenas. No era una escena de sexo, era una escena de un beso, beso. Se fue, no cortó y se fue", explicaba la actriz.

"Nos dejó rodando y se fue, no lo pudo soportar, se fue del edifico, vamos", decía entre risas antes de recalcar que Woody Allen no cumplió su promesa. "Esa toma duraba cuatro o cinco minutos y nos dijo 'algún día o lo mandaré'", contó.

Así fue la boda secreta de Penélope Cruz y Javier Bardem

Bigas Luna les dirigió en Jamón, Jamón sin saber -ni siquiera imaginar- que serían una de las parejas más queridas del cine español. Mucho antes de que surgiese la chispa del amor entre ellos ya habían tenido relaciones. El guion de la película los unía en un tórrido romance frente al toro de Osborne que pocos han olvidado. Ella, por aquel entonces, salía con Nacho Cano.

Pasaron los años, cada uno siguió su camino y volvieron a encontrarse a las órdenes de Woody Allen en Vicky Cristina Barcelona, que se rodó en 2007. Aunque se rumoreó que el actor había mostrado interés por Scarlett Johanson, la revista Hola confirmó pocos meses después el romance entre los españoles con unas fotos juntos en Maldivas por las que se dijo que pagaron medio millón de dólares.

Tres años después de hacerse público su romance, Penélope Cruz y Javier Bardem se daban el sí quiero en algún momento de julio de 2010. Se sabe que la ceremonia tuvo lugar en una propiedad de Johnny Depp y que se produjo durante un descanso del rodaje de Piratas del Caribe 4. De los pocos detalles que trascendieron, uno de ellos fue el diseñador del vestido de novia, John Galliano.

Su primogénito, Leo, nació en enero de 2011 en el reputado hospital Cedars Sinaí de Los Ángeles. Haciendo cuentas, se deduce que Pe ya estaba embarazada cuando se dio el sí quiero con Bardem.

En 2013 llegaba al mundo Luna, su segunda hija, esta vez en Madrid y una vez más en la mayor estricta intimidad.