Revisando a Penélope Cruz: cinco años con Nacho Cano, su boda secreta con Javier Bardem y sus hijos Leo y Luna

Antes de casarse con Javier Bardem, Penélope Cruz fue novia de Tom Cruise y Matthew McConaughey. La española más internacional rompió corazones al llegar a Hollywood, donde aterrizó en 1999. Fue poco después de acabar su relación con Nacho Cano. Los dos artistas tuvieron un noviazgo de idas y venidas que duró casi seis años y que llevó a la actriz a tomar sus primeros contactos con el inglés. La pareja vivió entre Nueva York y Londres.

Penélope Cruz, que llega a los cines con la película Madres paralelas de Pedro Almodóvar, no aterrizó a la meca del cine hablando ese idioma. De hecho, como Antonio Banderas, aprendió el guión de su primera película de memoria y hasta 2008 no se sintió del todo cómoda con la lengua de Shakespeare. "Ahora que he pasado todos estos años estudiando y viviendo donde se habla la lengua, me siento mucho más suelta. Todavía tengo acento pero me siento mucho más suelta", dijo a The Washington Post durante la promoción de Vicky Cristina Barcelona.

Cómo conoció Nacho Cano

Nacho Cano fue el novio adolescente de Penélope Cruz. La actriz de ahora 47 años conoció a Nacho Cano en el rodaje del videoclip de la canción La fuerza del destino, de Mecano. Ella tenía 14 años y él, 25.

Fue una historia de amor intensa con un final atípicamente feliz. Aunque Penélope Cruz y Nacho Cano pusieron fin a su noviazgo después de casi seis años juntos, pero su relación se mantuvo siempre cordial. Nunca se ha oído al uno hablar mal del otro, pero sí bien. En 2008, cuando Penélope Cruz obtuvo el Oscar a Mejor actriz de reparto, el músico salió a celebrar su premio.

Nacho Cano, que había escrito esta canción mucho antes de conocer a Penélope, de hecho dicen que se inspiró en su primer amor, Coloma Fernández de Armero, sacó pecho al hablar de su ex. "Me alegro mucho por ella porque su confianza en ella misma y su tesón han hecho posible que pelee en esa liga", dijo sobre el reconocimiento.

La boda secreta de Penélope Cruz y Javier Bardem

La ruptura de Nacho y Penélope fue seguida de otras relaciones de la actriz, aunque la definitiva tardó en llegar. Fue precisamente la película que le valió el Oscar a la actriz la que los unión.

En 2007 Woody Allen volvió reunir a los intérpretes, que habían trabajado juntos en Jamón, jamón (1992), en Vicky Cristina Barcelona. Saltó la química y tres años más tarde se dieron el "sí, quiero" en una boda secreta de la que nunca han salido fotos. Porque si algo tienen Penélope Cruz y Javier Bardem es que no les gusta hablar de su vida privada. La boda fue en algún momento de julio de 2010 en Las Bahamas. No se sabe quién estuvo en el enlace pero sí que la actriz llevó un vestido del diseñador John Galliano.

Lo que sí han hecho en este tiempo es declarar su amor público. En 2010 Javier Bardem le declaró su amor en Cannes. "Comparto esta alegría con mi amiga, con mi compañera, con mi amor... Penélope, te debo muchas cosas, y te quiero mucho", dijo Bardem al recibir el premio al Mejor actor por Biutiful.

Leo y Luna, los hijos de Penélope

Un año después de su boda y de esta declaración, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo. Leo Bardem Cruz llegó en 2011 y Luna Bardem Cruz nació en 2013.

Fotos de los pequeños tampoco se han visto, pero los padres sí han hablado en varias ocasiones de ellos. Javier Bardem decía recientemente en Cuerpos especiales que trabajar en La Sirenita le permite mostrar a sus hijos su trabajo. Y Penélope Cruz reconoció en 2017 que los pequeños le cambiaron la vida y le bajaron el ego.

"Mi ego se ha visto reducido con el paso del tiempo. No me da tanto miedo lo que la gente pueda pensar de mí, si voy a ser aceptada o si voy a ser querida. Antes dedicaba mucha energía a cultivar la percepción que quería que se tuviera de mí, pero cuando me convertí en madre, algo cambio dentro de mí y dejé de preocuparme por esas cosas. Eso es parte de crecer, y ahora tengo que pasar por otras pruebas que me pone la vida. Ahora tengo nuevos miedos", reconoció la actriz.

Encarna y Pilar, las madres de Penélope Cruz

Probablemente cuando nacieron Leo y Luna, Penélope empezó a entender mejor a Encarna, su madre, y Pilar, su suegra. A ellas les dedicó la Copa Volpi que recogió en la última edición del Festival de cine de Venecia. Penélope reveló entonces las últimas palabras que le dijo la madre de Javier Bardem dejando clara la buena sintonía que tenía con su suegra.

"Al final de nuestra última conversación me dijo 'te quiero’, iban a ser sus últimas palabras hacia mí. Pero luego escuché algo más, muy suave y silencioso y con una sonrisa en la cara me dijo dos palabras más: Copa Volpi", declaró.

Su madre, Encarna, fue la otra protagonista de sus discurso. "Se lo dedico a mi familia, pero especialmente a mis dos madres paralelas en mi vida: mi madre Encarna, los mejores valores, la mejor profesora, mi mejor amiga. Te quiero, mamá", dijo la actriz al referirse a su progenitora, con quien estrechó los lazos en 1999 después de que ésta se separase de su padre Eduardo Cruz.

Por aquel entonces ya no trabajaba en la peluquería de Alcobendas que regentaba en los 70 y que fue la primera escuela de Penélope Cruz para ser actriz. "Fingía que hacía los deberes pero en realidad observaba a las mujeres. Su comportamiento me cautivaba. Ese lugar era como un psicólogo para ellas, compartían todos sus secretos". Después ya llegaron las claess de instituto y ballet en el Instituto y el fichaje de Katrina Bayonas como agente que le acabó llevando hasta EEUU.

Dónde viven Penélope Cruz y Javier Bardem

Llegó a Estados Unidos, pero no para quedarse. Penélope Cruz y Javier Bardem viven en Madrid.

En 2015 el diario ABC publicó que la pareja había adquirido una casa en pleno centro de Madrid. Se trata de un edificio muy característico, con fachada historiada, y vistas al parque del Retiro.

La casa está situada en el número 9 de la calle O'Donnell, ocupa la sexta planta y mide 350 metros cuadrados.

Antes vivían en una lujosa lujosa vivienda unifamiliar ubicada en una urbanización de lujo en la carretera de Burgos, pero según publicó La Otra Crónica de El Mundo en 2019 la casa propiedad de Penélope Cruz había dejado de ser su residencia fija aunque no la habían vendido.