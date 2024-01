Roberto Leal pone nota a Chenoa como presentadora de 'Operación Triunfo'

Roberto Leal vuelve a convertirse en presentador de El Desafío. Este viernes se estrena la cuarta temporada del concurso de Antena 3 con nuevos concursantes entre los que se incluye a Chenoa.

La presentadora de Tómatelo menos en serio, el late night de Europa FM, se enfrentará cada semana a nuevos retos, aunque el primero lo asumió antes del inicio del programa. En noviembre se convirtió en presentadora de Operación Triunfo, papel que asumió el presentador de Pasapalabra en las tres ediciones anteriores.

Es por eso que Roberto Leal no ha podido evitar se preguntado por el desempeño de la cantante y en una reciente entrevista con YoTele ha asegurado que "está haciendo un trabajo brillante". "No le pongo ninguna pega, y no es por quedar bien", ha apuntado.

Aunque los horarios no están dejando a Roberto Leal ver todas las galas, la que no se perdió fue la primera. "Vi sus nervios y su respiración y sabía que en el momento dijese buenas noches e hiciera la primera pregunta iba a aparecer Chenoa, y ahí está. La gente la ha acogido con muchísimo cariño. No hay nadie más OT que ella", dice sobre la concursante de El Desafío. "Es un cierto pleno y me alegro un montón".

Antes de esa primera gala, en la que Chenoa calmó los nervios con dosis extra de pasiflora, el presentador habló con ella. "Lo único que le dije es lo que me dijo mi madre, que es disfruta y ya está. Es que ella no necesita hacer ningún sobreesfuerzo, más bien al contrario. Es tratar de encontrar la paz para que salga Chenoa porque todo lo que salga de fuera sería mentira, y ella es pura verdad".