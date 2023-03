Queda menos para ver la segunda temporada de Georgina, el reality de Georgina Rodríguez, y también queda menos para descubrir qué papel juega Rosalía en esta producción.

La presencia de la cantante en esta temporada no es ningún secreto. Se descubrió el 19 de julio cuando la influencer acudió al primer concierto de la gira MOTOMAMI de Rosalía en el Wizink Center de Madrid.

Georgina fue pillada entrando en el estadio, disfrutando del show desde la grada y después, en el camerino, donde entró con sus hijos y se reunió con Rosalía y Rauw Alejandro.

Rosalía y Georgina se mostraron muy sonrientes en este encuentro, en el que la cantante charló atentamente con la pareja de Cristiano Ronaldo.

Lo que le dijo Rosalía a Georgina se ha descubierto con el tráiler de la temporada. Rosalía le hizo una confesión: "Veo tu reality. Me encanta".

Reencuentro en los premios Latin Grammy

Fue, pues, un encuentro sincero que tuvo una segunda parte en noviembre de 2022.

Rosalía y Georgina se encontraron en los Latin Grammys aunque este encuentro fue un poco más polémico. Tras la gala, numerosos medios apuntaron que habían tenido un conflicto entre bastidores Se dijo que la mujer de Cristiano requirió a la artista que le dejase utilizar su camerino para un cambio de vestuario y esta se negó.

Nada más lejos de la realidad, o al menos eso dijo Georgina en una entrevista que concedió en diciembre para hacer balance del año.

"Si hoy buscas mi nombre en Google resulta que estoy peleada con la familia de Cristiano, que tengo una hermana que me pide dinero y que ha pasado no sé qué con Rosalía… Mi vida es mucho más simple que todo esto: no me gustan los conflictos, nunca me peleo con nadie... pero lo peor es que toda esa información es mentira. Yo, lo único que quiero es estar con mi niñita en el hospital", dijo la influencer en la revista Elle para zanjar el asunto.

Se refería a su hija Bella Esmeralda, en ese momento de siete meses, que permanecía ingresada por dificultad respiratoria, tos y fiebre.